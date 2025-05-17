Почему Закарпатская область не Ужгородская: историк удивил ответом

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В Украине только две области, названия которых не совпадают с названиями их областных центров — это Волынская и Закарпатская. Например, Закарпатская область логически должна называться Ужгородской, если бы придерживалась общего принципа.

Как рассказал украинский историк Сергей Плохий в книге «Врата Европы», такое название связано с исторической особенностью и географическим положением региона.

« Закарпатье — это регион с глубоким многокультурным наследием, который на протяжении веков принадлежал к разным государствам: Венгерскому королевству, Австро-Венгрии, Чехословакии, Карпатской Украине, СССР», — отметил Плохий.

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По его словам, само слово «Закарпатье» возникло как географическое определение «земли за Карпатами» с точки зрения Великой Украины. Еще до того, как Ужгород стал главным административным центром, регион имел устоявшееся название и собственную идентичность.

К примеру, в составе Чехословакии он носил официальное название «Подкарпатская Русь» — лишь подчеркивающее доминирование географического, а не административного фактора в названии.

Напомним, ранее мы писали, как аиста называют в разных регионах Украины.