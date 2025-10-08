Почему женщины чаще выбирают "плохих парней": научное исследование

Влюбленные / © Pixabay

Новые научные данные разрушили старый романтический миф: «хорошие парни» проигрывают в любви. Исследование ученых из Швеции показало, что женщины чаще отдают предпочтение «плохим парням» — уверенным, настойчивым и даже несколько самовлюбленным, тогда как доброжелательные и слишком покладистые мужчины реже находятся в отношениях.

Об этом пишет Daily Mail

Популярные романтические комедии вроде «Когда Гарри встретил Салли» или «Дневник Бриджит Джонс» десятилетиями внушали, что искренний и добрый мужчина в конце концов покорит сердце женщины. Однако, как показало новое исследование шведских ученых, в реальной жизни все наоборот — именно «плохие парни» имеют больше шансов на успешные отношения.

Команда психологов из Университета Умео выяснила, что мужчины с чертами уступчивости и доброжелательности значительно реже имеют партнершу. Зато уверенные, экстравертные и решительные мужчины — типичные «плохие парни» — пользуются большим успехом у женщин.

Автор исследования, профессор Филип Форс Коннолли, пояснил: «Мужчины с большей уступчивостью реже имеют постоянного партнера. В то же время настойчивые и открытые мужчины получают больше положительных реакций от женщин».

От Голливуда к реальности

Поп-культура десятилетиями создавала два классических образа:

«Плохой парень» — харизматичный альфа, уверенный в себе, дерзкий и часто склонный к манипуляциям или даже обману.

«Хороший парень» — добрый, честный, внимательный и заботливый, который всегда готов помочь, но нередко остается лишь другом.

На экранах мы видим Тома Хэнкса в «Бессоннице в Сиэтле», Хью Гранта в «Четырех свадьбах и похоронах» или Колина Ферта в «Дневнике Бриджит Джонс» как воплощение доброты. Однако зрителей часто больше привлекают «плохие парни» — Джейми Дорнан в «50 оттенков серого» или Эд Вествик в «Сплетнице».

Исследователи решили проверить этот феномен эмпирически.

В исследовании приняли участие 3 800 взрослых из Швеции, Дании и Австралии. Им предложили пройти тесты, оценивающие уровень «большой пятерки» личностных черт: открытости, добросовестности, экстраверсии, уступчивости и нейротизма. Также участников спросили об их семейном положении и уровне удовлетворенности отношениями.

Результаты показали четкую закономерность

Чем более покладистым и эмпатичным является мужчина, тем меньше шансов, что он находится в отношениях.

Зато экстраверты с чертами уверенности и доминантности имеют значительно больше шансов найти пару.

Мужчины с высоким уровнем нейротизма также реже имеют партнершу, хотя эта черта может проявляться и у «плохих», и у «хороших» парней.

Интересно, что для женщин результаты оказались другими: уровень уступчивости не влиял на наличие отношений, а вот женщины с высоким уровнем эмоциональной нестабильности имели несколько большую вероятность быть в паре.

Добрые черты не исчезают — но появляются позже

Несмотря на противоречивые выводы, ученые не советуют мужчинам отказываться от доброты. Как подчеркивает соавтор исследования, доцент Микаэль Гуссен: «Уступчивость — не недостаток. Наоборот, она положительно влияет на удовлетворение отношениями у обоих партнеров. Просто эти качества больше помогают удержать отношения, чем начать их».

Другими словами, харизма и уверенность привлекают внимание, но эмпатия и искренность помогают сохранить чувства надолго.

Авторы отмечают, что исследование охватывало лишь около четырех тысяч человек из трех стран, поэтому культурные различия могут существенно влиять на результаты.

Профессор Коннолли подчеркнул: «Мы исследовали общие закономерности, а не конкретные истории. Ни один человек не определяется только своим типом характера».

Интересно, что предыдущие исследования уже показывали: чрезмерная доброжелательность часто коррелирует с финансовыми трудностями, что еще раз подтверждает известную пословицу — «Хорошие парни финишируют последние».

Хотя фильмы и продолжают рассказывать истории о победе искренних героев, жизнь доказывает: женщин больше привлекает не кротость, а сила, уверенность и загадочность. Но когда «плохой парень» наконец влюбляется по-настоящему — именно «хорошие» черты помогают ему сохранить это чувство.

