Почему женщины гибнут в катастрофах и во время стихийных бедствий чаще мужчин

Природные катастрофы

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Научные исследования в области катастроф и экстремальных ситуаций демонстрируют устойчивую тенденцию, во время природных и техногенных катаклизмов женщины погибают чаще мужчин. Принято считать, что природные катастрофы не избирают жертв, а ураган, цунами или землетрясение — одинаковая угроза для всех. Однако статистические данные говорят об обратном, одни и те же катастрофы убивают женщин и мужчин в принципиально разных пропорциях. И причина этого неравенства — не природа, а общество.

Что говорят цифры: статистика погибших в катастрофах

Одно из самых масштабных исследований по этому вопросу провели ученые Эрик Ноймайер и Томас Плюмпер из Лондонской школы экономики (LSE). Они проанализировали последствия природных катастроф в 141 стране мира за период с 1981 по 2002 год. Авторы установили, что биологические и физиологические различия между полами не объясняют масштабных гендерных разногласий в смертности. Главная причина — социально сконструированная гендерная уязвимость женщин, встроенная в повседневную социально-экономическую паттерну.

Эта устойчивая закономерность зафиксирована в десятках стран в различных стихийных бедствиях:

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Циклон в Бангладеш (апрель 1991 года) унес около 140 000 жизней, и 90% всех погибших составляли женщины. Среди женщин в возрасте от 20 до 44 лет смертность достигала 71 на 1000 человек против 15 на 1000 у мужчин того же возраста.

Цунами в Индийском океане (2004). Во многих пострадавших регионах Индонезии, Индии и Шри-Ланки число погибших женщин составляло от 70 до 80% от общего числа жертв.

Циклон Наргиса в Мьянме (2008 год). Женщины составили 61% всех жертв катастрофы.

Ураган Катрина в США. Около 80% оставшихся в Новом Орлеане после объявления обязательной эвакуации составляли женщины — при том, что они составляли лишь 54% всего населения города.

Ключевые причины высшей смертности среди женщин

Исследования Эрика Ноймайера и Томаса Плюмпера доказывают, что биологические или физические различия между мужчинами и женщинами не являются причиной такой разной смертности. Основная проблема заключается в социальной уязвимости женщин, заложенной в привычных правилах жизни общества и экономике.

1. Ответственность за детей и пожилых родственников

По данным отчетов гуманитарной организации Oxfam, во время цунами 2004 года женщины массово погибали из-за того, что оставались разыскивать детей и других зависимых членов семьи вместо немедленной эвакуации. В Бангладеш среди официально задокументированных причин высокой смертности также зафиксированы попытки матерей спасти своих детей ценой своей жизни. Стремление защитить близких существенно уменьшает шансы самой женщины на спасение.

2. Запрет и предупреждение базовых навыков выживания

Во многих традиционных обществах девушек с детства не учат критически важным навыкам. К примеру, в пострадавших районах Шри-Ланки плавание и лазание по деревьям считались занятиями почти исключительно для мужчин, и именно эти умения помогли им выжить в волнах. В сельских районах Бангладеш социальное предубеждения против обучения женщин плаванию резко снижало их шансы на выживание во время масштабных наводнений.

3. Ограничение подвижности

Культурные нормы в некоторых странах ожидают от женщин ношения традиционной одежды (например, сари в Бангладеш), которая сильно усложняет бег или попытки плыть. Кроме того, во многих патриархальных общинах женщины не могут покидать дом без разрешения мужа, отца или брата. Это мешает им своевременно эвакуироваться или оперативно реагировать на сообщения об угрозе.

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4. Нехватка информации: женщины узнают об угрозе последними

Во время циклона в Бангладеш в 1991 году было зафиксировано, что мужчины активно и самостоятельно собирали предупреждение о приближающейся стихии в общественных местах. Женщины в это время преимущественно полагались на слухи, из-за чего значительная часть из них вообще не знала о приближающейся опасности к самому моменту удара.

5. Место нахождения при ударе стихии

Во время землетрясений мужчины с большей вероятностью находятся на улице, на открытом пространстве или в более крепких производственных и общественных зданиях. Женщины чаще находятся дома, занимаясь домашним хозяйством. Именно жилые дома в таких регионах обычно рушатся первыми и уносят больше всего жизней.

Важный вывод исследователей: чем выше социально-экономический статус женщин в стране, тем слабее проявляется гендерный разрыв в смертности от катастроф. Там, где женщины имеют доступ к образованию, финансовым ресурсам, информации и праву принимать решения самостоятельно, они выживают наравне с мужчинами. Это делает гибель женщин в катастрофах не неизбежной природной трагедией, а предполагаемым и отвратительным следствием гендерного неравенства.

Проблема не ограничивается моментом самой катастрофы. Для выживших женщин риски остаются высокими и в период ликвидации последствий. Во временных лагерях для эвакуированных и беженцев женщины часто сталкиваются с нехваткой безопасных санитарных условий, ограниченным доступом к специфической медицинской помощи, а также с существенным ростом уровня насилия. По данным Всемирной организации здравоохранения, гуманитарные кризисы обостряют проблемы репродуктивного здоровья, что также приводит к скрытой смертности после завершения активной фазы бедствия.

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