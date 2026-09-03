Почему значок «save» («сохранить») выглядит как дискета и кто его придумал

Пиктограмма «save»

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Во многих компьютерных программах команда «Сохранить» по-прежнему обозначена значком дискеты. Хотя сами дискеты почти не используются уже много лет, их изображение осталось привычным элементом интерфейса. Более того, сегодня эту кнопку безошибочно узнают даже люди, которые никогда не пользовались настоящими дискетами.

Почему этот носитель стал символом сохранения файлов, когда появилась знакомая значок и кто причастен к ее созданию?

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Когда файлы действительно хранили на дискетах

Дискеты появились в 1970-х годах и в течение следующих десятилетий стали одним из самых распространенных сменных носителей информации. На них записывались документы и программы, переносили файлы между компьютерами и создавали резервные копии.

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Первые дискеты были большими — 8-дюймовыми. Позже распространились 5,25-дюймовые, а в 1980-х популярность приобрели компактные 3,5-дюймовые носители в жестком пластиковом корпусе. Именно такой вариант сегодня можно увидеть на кнопке «сохранить».

Однако сначала для сохранения файлов не обязательно использовали отдельный значок. В программах существовала текстовая команда save, а привычные нам кнопки начали активно появляться вместе с развитием графических интерфейсов.

Как компьютерные команды превратились в картинки

Одной из задач разработчиков графических интерфейсов было сделать компьютеры более понятными людям, не знавшим специальных команд. Для этого функции стали обозначать небольшими изображениями, связанными со знакомыми предметами и действиями.

Отсюда происходят папки для хранения документов, корзина для удаления файлов, ножницы для вырезания текста и многие другие образы, которыми мы пользуемся и сегодня.

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Важную роль в развитии этого визуального языка сыграла американская дизайнер Susan Kare Сьюзен Керр. В начале 1980-х она работала над графикой для первого Macintosh.

Возможности тогдашних дисплеев были ограничены, поэтому пиктограммы состояли из небольшого количества пикселей. Задача дизайнера заключалась в том, чтобы несколькими простыми деталями передать нужную функцию так, чтобы пользователь мог ее узнать. Среди образов, с которыми работала Керр, была дискета.

Кто придумал значок «сохранить»

Сьюзен Кер часто называют автором знакомого значка, и для этого есть основания, она создала один из известных ранних иконок дискеты, связанную с сохранением информации, для Macintosh.

Однако приписывать ей единоличное изобретение универсального символа Save было бы не совсем верно. В 80-х разные операционные системы и программы развивали собственные графические интерфейсы. Изображение диска могло обозначать как определенное действие, так и физический носитель.

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Потому не было одного момента, когда конкретный человек официально объявил дискету универсальным знаком сохранения. Обычное нам значение формировалось постепенно.

Как дискета стала символом save

В начале 90-х панели инструментов с графическими кнопками все активнее использовались в популярных программах. Пользователю уже не нужно было каждый раз открывать меню и выбирать save — достаточно было нажать соответствующую пиктограмму.

Изображение 3,5-дюймовой дискеты хорошо подходило для этой задачи, прежде всего потому, что сам предмет был знаком пользователям и непосредственно ассоциировался с записью информации. Такой значок, в частности, использовался в Word 2.0 для Windows, который вышел в 1991 году, а затем появился и во многих других программах.

Чем чаще пользователи видели одинаковый образ рядом с командой Save, тем прочнее закреплялась ассоциация дискета означает сохранение.

Куда подевались настоящие дискеты

С развитием компьютеров возможностей дискет стало недостаточно. Объем файлов рос, а емкость 3,5-дюймового носителя была небольшой — самый распространенный формат вмещал всего 1,44 МБ.

Все большую роль играли жесткие диски, для переноса информации использовали компакт-диски и другие носители, а позже распространились USB-флешки.

Одним из заметных шагов к отказу от дискет стал первый iMac, представленный Apple в 1998 году. В нем не было встроенного дисковода для дискет. К тому времени это было довольно смелым решением, но впоследствии дисководы начали исчезать и с других компьютеров. В конце концов, необходимость в дискетах практически исчезла.

Почему значок дискеты остался

Заменить дискету более современным изображением можно, но найти столь же однозначный символ сложно.

Например, облако уже означает облачное хранилище или синхронизацию, стрелка вниз — загрузка, а папка — каталог. Флешка тоже не является универсальным вариантом, ведь нажатие кнопки «сохранить» совсем не означает, что файл будет записан именно на USB-накопитель.

Вместо этого значение дискеты за десятилетие стало привычным. Значок уже не нуждается в буквальной связи с физическим носителем, в компьютерном интерфейсе она выполняет роль условного знака.

Подобное случилось и с другими знакомыми символами. Для телефонного звонка используют силуэт старой телефонной трубки, хотя современные смартфоны на нее не похожи. Электронная почта обозначается конвертом, хотя бумажного листа никто не посылает.

Дискета прошла тот же путь, из изображения реального предмета она превратилась в символ определенного действия.

Почему эта история необычна

Сьюзен Керр в свое время обращала внимание на недостаток пиктограмм, привязанных к конкретным технологическим предметам, сами вещи могут устареть и перестать быть понятными следующим поколениям. С дискеткой произошло несколько парадоксальное. Предмет действительно устарел, но значение пиктограммы оказалось настолько устоявшимся, что она продолжила существовать независимо от него.

Поэтому сегодня человек может не знать, как использовать настоящую дискету и сколько информации на ней помещалось. Но, увидев ее маленькое изображение в программе, она все равно понимает, что эта кнопка означает: сохранить файл.

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