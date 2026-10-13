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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Почему зуммеры не отвечают на звонки: психолог объяснила страх телефонных разговоров

Поколение Z все чаще игнорирует телефонные звонки, предпочитая текстовые сообщения. Для многих молодых людей неожиданный звонок становится источником тревоги и стресса, ведь они воспринимают его как требование немедленно уделить кому-то внимание.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Телефон звонит — зуммеры паникуют: что не так с молодым поколением

Телефон звонит — зуммеры паникуют: что не так с молодым поколением / © ТСН

Для многих молодых людей мало что может быть тревожнее, чем увидеть, как их телефон светится от неожиданного звонка.

Почему поколение Z (зуммеры) предпочитает сделать почти все, чем просто брать трубку, пишет Daily Mail.

Софи Ригель, автор специализирующихся на межпоколенных отношениях бестселлеров сказала, что люди в возрасте от 14 до 29 лет воспринимают незапланированный звонок как требование к их немедленному вниманию.

Она отметила, что разговоры по телефону часто воспринимаются как стрессовые, неудобные и эмоционально требовательные.

Эксперт признается, что сама избегает звонков, объясняя, что это требует «живого выступления» и является «неэффективным» использованием времени.

«Звонок с приветом или простой вопрос вызывает излишнюю обеспокоенность, поэтому мы предпочитаем текстовое сообщение», — пояснила она.

В то же время психолог посоветовала старшему поколению сначала посылать текстовые сообщения младшим людям, чтобы сообщить их, что они вот-вот позвонят по телефону.

В своей статье Ригель ссылается на исследование 2024 года, показавшее, что четверть молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет никогда не отвечают на звонки, а 70 процентов предпочитают текстовые сообщения.

Это исследование также показало, что более половины молодых людей ассоциируют неожиданные звонки с плохими новостями.

Она пояснила, что получение текстового сообщения позволяет человеку подождать, пока он будет готов ответить.

«Телефонный звонок требует моего внимания прямо сейчас и здесь. Мне приходится отвечать в режиме реального времени, без возможности остановиться и подобрать слова. Отправка текстовых сообщений дает мне страховку и кнопку Backspace», — отметила психологиня.

«Звонки также сопровождаются мелкими разговорами, на которые я не подписывался, и неудобным прощанием, на которое требуются три попытки. Все это возможно, но это утомительно», — добавила она.

Ригель отметила, что разговоры по телефону могут казаться неэффективными, поскольку быстрый вопрос легко перерастает в 20-минутный разговор.

«Быстрый вопрос текстовое сообщение содержит ответ в считанные секунды и оставляет запись, в которую я могу вернуться назад», — говорит эксперт.

Чтобы решить эту проблему, Ригель предлагает компромисс между двумя поколениями.

Она советует поколению Z брать трубку, когда они свободны, но старшим не воспринимать это на личный счет, если кто-то не может ответить.

Лучшее, что можно сделать, говорит она, это сначала написать сообщение. «Быстрый вопрос „Можно ли тебя набрать сегодня вечером?“ устраняет тревогу из-за неожиданного звонка и позволяет нам выбрать время, когда я смогу уделить тебе полное внимание», — написала она.

Если у вас есть вопросы, на которые требуется краткий ответ, текстовое сообщение работает. Если вы хотите пообщаться или провести эмоциональный разговор, лучше позвонить по телефону.

В конце концов, она рекомендует приберечь неожиданные звонки для срочных случаев.

«Таким образом, когда мой телефон неожиданно звонит, я узнаю, что это важно, и отвечу», — добавила она.

Ранее мы писали, что зуммеры все чаще поддерживают традиционные представления о роли женщины в семье.

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