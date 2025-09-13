Почти 4 тонны мяса и ярости: кто на самом деле является крупнейшим хищником среди млекопитающих

Морской слон является самым большим в мире хищным млекопитающим

Реклама

Когда мы думаем о самых больших хищниках планеты, на ум сразу приходят львы, тигры или медведи. Однако титул крупнейшего хищного млекопитающего на самом деле принадлежит животному, обитающему в океане. Это южный морской слон (Mirounga leonina). Вес взрослого самца в среднем составляет 3600 килограммов, что примерно в два раза больше веса легкового автомобиля.

Об этом пишет издание IFLScience.

В чем разница между «хищником» и «хищным млекопитающим»

Прежде чем углубиться в детали, следует разобраться с терминологией. Термин «хищник» (carnivore) применяется к любому животному, питающемуся преимущественно мясом. Например, синие киты, самые большие животные на Земле, питаются крилем, что делает их хищниками.

Реклама

Но «хищные млекопитающие» (carnivorans) — это отдельный биологический ряд млекопитающих (Carnivora), имеющие специфические зубы, называемые хищными, и предназначенные для разрыва мяса. Синие киты к этому ряду не принадлежат, в отличие от южных морских слонов.

Гигантские размеры и опасный характер

Южные морские слоны имеют поразительные размеры. Самки обычно весят около 900 килограммов, но самцы являются настоящими гигантами. А самый официально зарегистрированный самец весил 4000 килограммов и имел длину 6,85 метра.

Такой огромный вес создает опасность не только для людей, которых морской слон может легко раздавить, просто перевернувшись на другую сторону, но и для собственных детенышей. Молодые особи имеют высокий уровень смертности, достигающий 25% в брачный период. Их жизни часто обрываются во время столкновений между огромными самцами, борющимися за самок.

Несмотря на свой вес, эти животные могут двигаться удивительно быстро на коротких дистанциях, особенно когда преследуют конкурента. И если взбешенный морской слон догонит своего противника, это может закончиться очень плохо, учитывая его вес и острые зубы.

Реклама

«Весь этот вес плюс острые хищные зубы — и вас ждет действительно адская драка», — отмечает издание.

Напомним, ученые обнаружили самую большую белую акулу в Атлантике. Самцу дали имя Контендер. Этот гигантский хищник протяженностью 4,19 метра и весом около 750 килограммов является важным знаком возможного возрождения популяции большой белой акулы в этом регионе.