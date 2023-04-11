"Почти почувствовал просветление": мужчина не спал в течение 11 дней — что произошло с его организмом

Британец рассказал, что "почти почувствовал просветление, якобы получил доступ к совершенно новой части своего мозга".

Тони Райт из Британии, пытаясь побить мировой рекорд, не спал в течение 11 дней. Он продержался без сна целых 266 часов.

Об этом пишет издание Ladbible.

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Мужчина предупредил, что лишение сна может вызвать различные риски для здоровья и беспокойства — от ослабления иммунной системы и перепадов настроения до увеличения веса и высокого кровяного давления. Или еще хуже – получить серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Тони признался, что во время бессонного марафона "почти почувствовал просветление, якобы получил доступ к совершенно новой части своего мозга".

В марте 2023 года Книга рекордов Гиннесса заявила, что больше не будет следить за рекордом из-за опасности, связанной с депривацией сна. Последним человеком, который держал мировой рекорд по отсутствию сна, был Роберт Макдональд. Это было еще в 1986 году. Его рекорд составлял 453 часа 40 минут, что в сумме составляет примерно 18 дней, 21 час 40 минут.

Ранее исследователи назвали несколько простых двухминутных способов для сна, которые помогут обуздать бессонницу.

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