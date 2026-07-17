Почти все владельцы кошек неправильно понимают этот жест: ветеринары объяснили правду

Кошки / © Unsplash

Реклама

Многие владельцы кошек ежедневно наблюдают, как их любимцы перебирают лапками одеяло, лежанку или даже колени хозяина. Ветеринары объяснили, почему такое поведение естественно, что оно означает и в каких случаях может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Об этом пишет «Egeszseg Kalauz».

Переборка лапками — одна из древнейших естественных привычек кошек. Она формируется еще в первые дни жизни, когда котята ритмично нажимают лапками на живот матери во время кормления. Такие движения стимулируют выделение молока и ассоциируются у животных с чувством безопасности.

Реклама

Специалисты объясняют, что если кот перебирает лапками во время мурлыкания, полузакрывает глаза и выглядит расслабленным, он чувствует себя совершенно спокойно. Особо важным знаком является ситуация, когда животное мнется именно на своем хозяине. Это свидетельствует о высоком уровне доверия и приверженности.

Во время перебирания кавычками многие коты инстинктивно выпускают когти. Это не проявление злости, а остаток детского поведения. Если когти наносят дискомфорт, ветеринары советуют положить на колени плед или регулярно подстригать их.

Иногда такое поведение выполняет еще одну функцию. На подушечках лап расположены специальные железы, выделяющие феромоны. Перебирая лапками одеяло, лежанку или хозяина, кот фактически оставляет свой запах и обозначает место как безопасное.

Хотя чаще всего перебирание кавычками свидетельствует о комфорте, иногда оно помогает коту справиться со стрессом. После переезда, появления нового человека или животного в доме или визита к ветеринару кот может чаще выполнять эти движения, чтобы успокоиться.

Реклама

Когда стоит насторожиться

Само по себе перебирание кавычками не опасно. Однако ветеринары рекомендуют обратить внимание, если такое поведение внезапно исчезло или, наоборот, стало слишком навязчивым.

Особенно это касается случаев, когда одновременно наблюдаются:

потеря аппетита;

вялость;

желание постоянно скрываться;

чрезмерное вылизывание;

беспокойство или боль.

В таких ситуациях следует показать животное ветеринарному врачу.

Многие хозяева замечают, что любимец выбирает только одного члена семьи. Эксперты объясняют это просто: чаще всего кот перебирает кавычками на том человеке, рядом с которым чувствует себя безопаснее всего. Это не значит, что он не любит других членов семьи — просто именно так животное демонстрирует свое высокое доверие.

Реклама

Ветеринары отмечают, что далеко не все кошки перебирают кавычками. Одни делают это регулярно, другие только в детстве или только на мягких одеялах, а некоторые не демонстрируют такого поведения вообще.

Это считается нормальной особенностью характера и не свидетельствует о проблемах со здоровьем или недостаточной привязанности к хозяину.

Напомним, странное поведение кошек (сброс вещей, поцарапанная мебель, отказ от корма, громкое мяуканье) обычно имеет логические причины: естественные инстинкты, стресс, недовольные потребности или неправильное толкование сигналов животного. Эксперт Энни Валуска советует обеспечить достаточно игр, ресурсов, правильно реагировать на поведение и обращаться к ветеринару при длительных изменениях.

Новости партнеров