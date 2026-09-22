Под 50-летним ковром нашли спрятанное «сокровище»: радость омрачила одна деталь

Супруги сняли 50-летний ковер и обнаружили неожиданную находку. Фото: Instagram/@homeonthegrove

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Супруги, которые ремонтируют дом 1960-х годов, случайно наткнулись на находку, которая могла бы стать настоящим подарком для реставрации. Под старым ковром они обнаружили оригинальный дубовый пол, однако его состояние оказалось не совсем идеальным.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Эмма и её муж купили дом в августе 2025 года и с тех пор постепенно его обновляют. Через 13 месяцев после переезда они решили убрать старый ковер с оранжевым цветочным узором, которому уже более полувека.

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Под покрытием супруги обнаружили тонкие дубовые планки, которые, по их словам, были частью оригинальной отделки дома ещё с 1960-х годов. Большая часть древесины выглядела хорошо сохранившейся.

Впрочем, радость быстро сменилась разочарованием. Возле радиатора хозяева заметили большие прямоугольные вставки, которые заметно отличались от остального пола.

Мужчина предположил, что в свое время мастеру пришлось прорезать пол, чтобы получить доступ к радиатору. После этого отверстия закрыли другими деревянными досками, не пытаясь подобрать их под оригинальное покрытие.

Позже супруги открутили дополнительные доски и обнаружили под ними срезанные фрагменты старого пола. Поэтому хозяева надеются, что часть оригинального покрытия ещё удастся восстановить.

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Эмма отметила, что это не тот тип паркета, который изначально представляли себе пользователи соцсетей, однако сама она считает пол красивым и необычным.

В комментариях зрители призывали супругов не отказываться от реставрации. Некоторые пользователи делились собственным опытом восстановления старого деревянного пола и советовали хозяевам постараться максимально сохранить оригинальное покрытие.

Напомним, за кухонным шкафом в доме 1929 года скрывался замурованный проход, к которому хозяева не прикасались девять лет. В конце концов любопытство взяло верх — и то, что было обнаружено под домом, удивило миллионы пользователей социальных сетей.

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