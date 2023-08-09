Под дном Тихого океана обнаружен неведомый мир живых существ: видео

Морские существа в темноте глубин берут энергию не от Солнца, а от близлежащих минералов.

Международная группа исследователей, работавших на борту судна Института океана Шмидта, обнаружила новую экосистему под дном Тихого океана на глубине около 2,5 км. Как оказалось, морские существа во тьме глубин берут энергию не от Солнца, а от близлежащих минералов.

Об этом сообщает Science Alert.

С помощью дистанционно управляемого подводного аппарата SuBastian ученые очистили участок дна на Восточно-Тихоокеанском подъеме у Центральной Америки на глубине примерно 2,5 тысяч метров.

Еще в 1970-х годах здесь были обнаружены гидротермальные источники, изливающие горячие, богатые минералами жидкости в глубины океана, где царит полнейшая тьма.

В результате эксперимента была открыта новая экосистема, что явилось новым доказательством возможности существования жизни в невероятных местах.

"На суше мы давно знаем о животных, живущих в подземных полостях, а в океане – о животных, живущих в песке и иле, но впервые ученые искали животных под гидротермальными источниками", – говорит исполнительный директор института Джиотика Вирмани.

Среди выявленных форм жизни – черви, улитки и бактерии. Особое восхищение у ученых вызвали трубочники — глубоководные существа, путешествующие под морским дном через вулканические жидкости, чтобы колонизировать новую среду обитания.

"Это открытие значительно расширило наше понимание жизни животных в глубоководных гидротермальных источниках", — отметила эколог Моника Брайт из Венского университета.

Читайте также: