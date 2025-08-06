Под домом супругов обнаружили нацистский бункер с жуткой надписью (фото)

Под зданием обнаружили нацистский бункер / © Daily Mail

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Супруги с острова Гернси наткнулись на бункер времен Второй мировой войны прямо под своим домом. Внутри сохранились комнаты, туннели, старые предметы — и жуткая надпись на немецком языке: "Achtung! Feind hort mit!" - "Внимание! Враг подслушивает".

Об этом сообщает Daily Mail.

Шон и Кэролайн Туллиеры переехали в дом в Тортевале еще в 2021 году. Они знали, что территория использовалась нацистами в качестве огневой точки во время оккупации Нормандских островов в 1940–1945 годах. Но предполагали, что под землей может скрываться нечто большее.

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Только во время ремонта палисадника с ними связались предыдущие владельцы дома и подтвердили: под участком действительно есть скрытые комнаты.

На стенах баз остались жуткие немецкие фразы, в том числе "achtung feind hort mit", что переводится как "Будьте осторожны, враг подслушивает". / © Daily Mail

Шон с другом раскопали более 100 тонн земли и обнаружили под домом целый подземный объект с двумя большими комнатами (17×10 и 17×20 футов), туннелем шириной в 4 фута и глубиной до 8 метров. Внутри сохранились кафельные полы, аварийный выход, бутылки, обломки и остатки старой проводки.

Отдельная находка — надпись на немецкой стене, предупреждающая о подслушивании врага. Шон говорит:

"Такое не каждый день находишь! Мы бесспорно сохраним надпись. Возможно, найдем кого-то, кто сможет его восстановить каллиграфически - иначе он просто исчезнет".

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Пара начала превращать бункер времен Второй мировой войны в игровую комнату. / © Daily Mail

Несмотря на прохладу и сырость бункера, супруги решили переоборудовать его в игровую комнату и тренажерный зал. Часть уже укрепили бетоном, а на ноябрь планируется завершение отделки. Они шутят, что бункер должен быть готов к вечеринке на Хэллоуин, которую обещали друзьям уже три года подряд.

"Моя жена хочет, чтобы дом был готов, а не бункер!" – смеется Шон. - "Но это не просто подвал - это часть истории".

Бункер состоит из двух больших комнат, одна из которых оборудована старым спортивным оборудованием. / © Daily Mail

Многие жители Гернси после войны засыпали бункеры, чтобы избавиться от напоминаний об оккупации. Но некоторые, как оказалось, сохранились даже прямо под частными домами.

Во время нацистской оккупации островов сотни местных жителей были депортированы в тюрьмы в Европе, а многие остались на грани голода. Гернси и Джерси были уволены 9 мая 1945 года, Сарк — 10 мая, а жители Олдерни вернулись домой только в декабре. Сегодня на островах каждый год отмечают День освобождения и День возвращения.