Под этим городом уже 60 лет тлеет подземный пожар — и никто не знает, когда он погаснет

Сентрейлия. / © Livejournal

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Сто лет назад Сентрейлия в штате Пенсильвания была активным шахтерским городком с магазинами, плотной общиной и экономикой, держащейся на добыче угля. Местные шахты питали город энергией и рабочими местами, а более 1200 жителей работали, общались и жили как сплоченное сообщество.

Об этом говорит History.

Сентрейлия. / © Фото из открытых источников

Сегодня город почти полностью исчез. Большинство домов снесено, улицы опустели, а на бывших шоссе, прикрытых граффити, вьется дым. Причина — подземный пожар, не угасающий уже более полувека. Огонь под землей вызвал эвакуацию большинства жителей и фактическую ликвидацию города.

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Пожары в угольных пластах происходят не в первый раз, однако случай Сентрейлии стал самым масштабным в США и одним из самых разрушительных в мире. До начала пожара в 1962 году город более ста лет являлся центром антрацитовой угледобычи. Включенный в состав штата еще в середине XIX века, город возник именно благодаря шахтам.

Добыча угля определяла все в Сентрейлии – от быта жителей до конфликтов в обществе. В 1860-х годах здесь действовали члены Молли Магуайрс — тайного ирландского общества, приехавшего в США вместе с волной иммиграции. В конце десятилетия их подозревали в актах насилия, включая убийство основателя города Александра Рея и первого местного священника. Историк штата Пенсильвания Дэрил Б. Джонсон отмечает, что мнения по поводу участия "Молли" разделились: некоторые считают, что это были настоящие нападающие, а другие предполагают, что их подставили владельцы шахт, которые боялись создания профсоюзов. Волна насилия утихла только после арестов и казни нескольких предполагаемых лидеров в 1877 году.

Сентрейлия до и после крушения. / © Reuters

Однако зависимость от шахт не исчезла. К 1890 году в Сентрейлии проживало более 2700 человек, в основном шахтеров и членов их семей. Даже экономические потрясения, в частности Великая депрессия, не уничтожили город.

Это совершила другая трагедия — пожар, причина которого окончательно не установлена. Вероятно, ее источником стала свалка, обустроенная в старом карьере в 1962 году. Город боролся с большим количеством мусора, и совет решил убрать свалку к празднованию Дня памяти.

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Как писал журналист Дэвид Декок в книге Fire Underground, совет решил поджечь свалку — и это действие, вероятнее всего, повлекло за собой масштабный пожар в заброшенной шахте под землей. Несмотря на разные версии, именно это считают вероятной причиной событий.

Огонь распространился в угольном пласте под городом и затем охватил шахтные тоннели под улицами. Некоторые шахты пришлось закрыть из-за высоких уровней угарного газа. Попытки остановить пожар – раскопать костер или локализовать его – провалились. Ирония в том, что именно горные работы, когда-то питавшие город, сделали его уязвимым: заброшенные пронизывавшие землю туннели могли служить путями для распространения огня. Выявить все источники возгорания и перекрыть их оказалось слишком сложной и дорогостоящей задачей.

Сентрейлия. / © Фото из открытых источников

С годами температура почвы под Сентрейлией росла, иногда превышая 900 градусов по Фаренгейту. Из карстовых провалов и заполненных газом подвалов вырывался дым. Жители начали жаловаться на проблемы со здоровьем, а дома теряли стойкость и проседали. В 1981 году журналист People Грег Уолтер писал: "Даже мертвые не могут отдохнуть с миром" - тогда считалось, что могилы на двух местных кладбищах обрушились в огненную полость под ними. В том же году 12-летний мальчик провалился в образовавшуюся из-за пожара воронку и чудом спасся.

К тому моменту остановить пожар было уже невозможно. Вместо тушения Конгресс США принял решение об отселении жителей, предложив компенсацию за переезд. В 1992 году власти Пенсильвании окончательно приняли конфисковать все имущество и вывезти остальных жителей. Почтовый индекс города был отменен. Суд разрешил остаться только семью людям, но им запрещено продавать или передавать собственность.

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Сегодня подземный пожар в Сентрейлии продолжается. Это один из 38 активных шахтных пожаров в Пенсильвании. По оценкам Департамента охраны окружающей среды штата, без вмешательства она может палаты еще столетие. Город теперь известен не только из-за пожара: заброшенное шоссе покрыто граффити, а его прошлое напоминает об угольной промышленности, когда-то дававшей Сентрейлии жизнь. Но о попытках остановить огонь речь уже не идет - как заметил геолог Стив Джонс в разговоре со Smithsonian, "погасить его - несбыточная мечта".