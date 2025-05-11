Под вершиной на Аляске может скрываться база пришельцев — ЦРУ

Аляска. / © Bodo Travel

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Гора Хейс в Аляске, одна из самых высоких и отдаленных вершин США, оказалась в центре новой волны интереса после упоминаний в рассекреченных документах ЦРУ. В отчетах говорится о возможном присутствии инопланетян, которые якобы используют верх как секретную базу.

Об этом сообщает Lad Bible.

Согласно материалам, полученным в рамках Закона о свободе информации, уфологи обнаружили упоминания о горе Хейс в отчете ЦРУ под названием "Описание баз инопланетян, связанных с персоналом". В документе она фигурирует как "главная база" внеземной активности наряду с другими отдаленными местами, такими как Монте-Пердидо в Испании и акватории вблизи Багам и Пуэрто-Рико.

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В 1970-1980-х годах гора уже была в поле зрения ЦРУ во время исследований программы "Звездные ворота", когда спецслужбы изучали феномен "дистанционного видения". Один из участников экспериментов описал якобы увиденное существо с ”огромной круглой головой” и “острым носом”, которое выглядело “совершенно не по-человечески”.

Сообщения об удивительных летательных объектах, непонятном поведении НЛО и аномалии в районе горы Хейс поступали в течение нескольких десятилетий. Это сделало местность одной из самых известных локаций среди уфологов.

Популярность темы подкрепили Apple TV, который выпустил минисериал Секреты горы Хейс, и YouTube-канал Travel Channel с фильмом В поисках НЛО под горой Хейс. В трейлере уфолог Джонни Энох утверждает: "По моему мнению, здесь действуют непредсказуемые и опасные силы".

Несмотря на скептицизм научного сообщества, гора Хейс остается магнитом для исследователей аномалий и верующих, что под снежным массивом может скрываться несколько больше, чем просто камни и лед.

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Напомним, ЦРУ рассекретило информацию о трех базах инопланетян , две из которых находятся на Земле.