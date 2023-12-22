Подала на развод: женщина пожаловалась, как TikTok разрушил ее 12-летний брак

Она рассказала о любимом тренде ее экса.
TikTok уже давно обвиняют в разрушении концентрации внимания, но теперь приложение также критикуют за разрушение браков.
Как написала 37-летняя женщина на Reddit, соцсеть полностью изменила характер ее мужа, что привело к распаду 12-летнего союза, передает nypost.com.
По ее словам, они с избранником были счастливы вместе до того, как он подсел на видео о "традиционной жене".
В роликах по теме "tradwife" — сокращение от "traditional wife" – речь идет о женщинах, которые гордо отказались от карьеры в пользу домашних обязанностей, таких как приготовление пищи, уборка и воспитание детей. "Традиционная жена" обычно считает, что работающая женщина вредит нуклеарной семье, и стремится удовлетворить любую прихоть своего мужа.
В TikTok хештег "tradwife" собрал колоссальные 296,5 миллиона просмотров и неожиданно сделал звездами нескольких женщин, хвастающихся своей счастливой семейной жизнью.
В своем сообщении разводящаяся женщина объяснила, что ее муж случайно наткнулся на эти видео в начале этого года.
"Мы не были традиционной парой", – пояснила она. "Мы оба работаем, оба занимаемся домашними делами и присматриваем за детьми. Он не жаловался на это. Но примерно в марте этого года он начал вести себя странно. Он жаловался на то, как я выгляжу. Он жаловался на еду. Он жаловался, что я много работаю. Я работаю в те же часы, что и он. За время нашего брака он никогда не имел жалоб на еду, которую я готовлю. Я одеваюсь в более удобную одежду, когда нахожусь дома. У него никогда не было проблем с этим".
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Разоренная жена узнала, что ее муж стал одержим одной конкретной "традиционной женой" в TikTok, имя которой она не назвала.
"Ее контент показался мне вымышленным и нереалистичным, потому что он был на 100% создан для мужской аудитории", – заявила она. "Я сказала ему, что это только то, что она выставляет напоказ всему миру. Не реальность. Плюс никто не убирает в доме в красивых платьях. Платья загрязняются".
Однако мужчина не испугался. Он будто бы стал сравнивать свою жену с подругой, которая была домохозяйкой. Впоследствии он призвал ее покинуть карьеру и все время проводить дома со своими дочерьми.
"Он знал, что я не из тех женщин, которые хотят быть домохозяйками", – продолжила она. "У него не было с этим проблем. Я пыталась сказать ему, чтобы он перестал смотреть контент такого типа. Мне очень больно, что он обожал другую женщину, а не свою жену".
Она заявила, что ее муж впервые за время их брака стал оскорблять ее и настаивал на том, чтобы она была "покорной" женой. Брак продолжал распадаться, и недавно наступила последняя капля, когда жена обнаружила, что ее муж разговаривал в Интернете с другой женщиной.
"Он даже не стеснялся и не испытывал раскаяния", — сказала она после того, как раскрыла тайные связи своего кавалера. "Он сказал мне, что заслуживает лучшего".
В комментариях читатели выразили соболезнование и поддержку женщине, одновременно протестуя против разрушительного действия TikTok.
- Надеюсь, твое сердце исцелится и ты сможешь двигаться дальше. Удачи ему в поддержке своей новой безработной девушки
- Если ты не думаешь, что 95% TikTok это выдумки, ты дурак
- Шансы, которые через некоторое время он поймет, что облажался, достаточно высоки
Напомним, папа невесты "потерял" свои штаны прямо перед алтарем. Курьезное видео было опубликовано в Сети.
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