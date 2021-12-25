Подаркам быть: в ВОЗ заверили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

Подаркам быть: в ВОЗ заверили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу

В ВОЗ заверили, что страны "смягчили карантин" для Санта-Клауса, поэтому он сможет беспрепятственно наведаться к детям.

Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что Санта-Клаус сможет путешествовать и доставлять подарки, поскольку имеет иммунитет к COVID-19.

Соответствующее утверждение эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове озвучила в видеообращении, обнародованном в пятницу, 24 декабря, в Twitter.

"Я могу сказать вам, что Санта-Клаус имеет иммунитет к этому вирусу. У нас был короткий разговор с ним, у него и у миссис Клаус все хорошо и они сейчас очень заняты".

Эксперт добавила, что ряд лидеров стран со всего мира проинформировали ВОЗ о "смягчении карантинных ограничений" для Санта-Клауса, чтобы волшебник смог беспрепятственно наведаться к малышам.

"Он сможет передвигаться по воздушному пространству и раздавать подарки детям", — подчеркнула она, призвав детей слушаться родителей и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в 21:11 24 декабря Санта-Клаус посетил Украину.

Если ребенок в вашей жизни обеспокоен тем, что #SantaClaus не сможет путешествовать и доставлять подарки из-за # COVID19, доктор @mvankerkhove может успокоить его: Санта-Клаус неуязвим. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021

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