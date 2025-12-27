Подарок детям на Рождество сбежал: в Чехии ловили кенгуру

Кенгуру / © Novinky.cz

В чешском селе Гуштеновице в Злинском крае рождественский подарок для детей неожиданно превратился в приключение для всей общины. Из частного двора накануне Рождества сбежал кенгуру, по имени Скип.

Об этом сообщило издание Novinky.

Пожарных вызвали утром в пятницу. По словам представителя пожарной службы Злинского края Давида Мартинца, животное выбежало на дорогу в направлении Старого Города и могло создавать угрозу для движения транспорта. К операции привлекли также ветеринара.

Поймать беглеца удалось не сразу. Первая попытка поймать кенгуру сеткой была неудачной, однако во время второй — спасатели справились. Весь отлов длился около 45 минут, после чего Скипа передали владельцам.

Пока продолжались поиски, хозяева обратились за помощью в соцсетях. Сообщение распространил и муниципалитет, успокоив жителей: кенгуру высотой около 80 сантиметров, весом 18 килограммов, неагрессивный и очень пугливый.

Подобные истории для Чехии — не новость. Недавно другого кенгуру ловили в районе Мельника почти два с половиной месяца, а животное из частного мини-зоопарка в Остраве искали целый год. Тогда побег завершили нестандартно — кенгуру заманили в вольер печеньем.

