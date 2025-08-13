Подарок на годовщину: ученый назвал новый вид моли в честь своей жены (фото)

В Австрии в честь жены назвали новооткрытый вид моли / © Credits

Австрийский ученый-энтомолог Петер Гуэмер, всю жизнь исследующий насекомых, преподнес особый подарок своей жене Ингрид Марии на 42-ю годовщину брака — он присвоил ее имя новому виду моли. Вид получил научное название Carcina ingridmariae.

Об этом говорится на Phys.org.

По словам ученого, эта моль является «самой красивой из всех, что он встречал за время своей карьеры».

Carcina ingridmariae. Петер Гуэме

Более ста лет этот вид путали с распространенной Carcina quercana, описанной еще в 1775 году. Только подробные исследования ДНК, показавшие более 6% генетических различий, и морфологический анализ, в частности особенности строения половых органов, подтвердили отдельный вид.

Хотя насекомое имеет яркую окраску с розовыми и желтыми оттенками, оно оставалось незамеченным до проведения генетического тестирования.

Carcina ingridmariae имеет размах крыльев около 2 см и проживает в странах восточного Средиземноморья Хорватии, Греции и Турции. Личинки, вероятно, питаются листьями разных видов дуба, как и близкий родственник этого вида.

За свою 35-летнюю научную деятельность Петер Гуэмер описал более 200 новых видов насекомых, обитающих в Европе. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alpine Entomology.

