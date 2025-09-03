Поддельные куклы Labubu несут серьезную угрозу для детей: что известно об опасности

Лабубу / © unsplash.com

Родителей предостерегли от поддельных кукол Labubu, которые представляют серьезную угрозу для детей. Лондонский городской совет сообщил, что игрушки могут содержать токсичные вещества и вызвать удушье из-за отрывания мелких деталей.

Об этом сообщило издание The Sun.

Подделки могут содержать токсичные вещества, а также представляют риск удушья, поскольку мелкие детали — глаза, руки или ноги — легко отпадают. Кроме того, в таких игрушках обнаруживают плохие швы и некачественную набивку, что тоже опасно для малышей.

По информации Совета Саттона, только летом 2025 года служба торговых стандартов в районах Кингстон и Саттон изъяла более 230 подозрительных игрушек. Учреждения отмечают: продажа опасных подделок является уголовным преступлением, а покупка у непроверенных продавцов может иметь опасные последствия.

Оригинальные куклы Labubu, созданные компанией Pop Mart, очень популярны в мире. Их цена стартует от 10 фунтов стерлингов, но редкие экземпляры на коллекционном рынке могут стоить сотни тысяч фунтов. Из-за высокого спроса мошенники активно распространяют подделки.

Специалисты советуют покупать кукол только у проверенных продавцов и обращать внимание на маркировку и наличие голографической наклейки, QR-кода, который можно сканировать, что ссылается на официальный веб-сайт Pop Mart, и УФ-штамп на одной ноге (есть только в новых версиях). Признаком подделки могут быть слишком яркие цвета, кривые швы или неправильное количество зубов (у настоящих Labubu их девять).

Британский городской совет советует покупать кукол Labubu только в проверенных розничных сетях и избегать нелицензированных точек продажи. В случае обнаружения опасной игрушки следует немедленно запретить детям играть ею.

Напомним, чтобы помочь покупателям различить оригинал и копию Labubu, бизнес-страховая компания Bionic разработала руководство, содержащее четыре ключевых совета.