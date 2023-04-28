Подергивание глаза и боль: редкая болезнь изуродовала женщине лицо (фото)

Женщина рассказала, что ее глаз непрерывно дергался настолько, что у нее затуманилось зрение. При этом постоянно болела голова.

Гражданка США Никки Буфорд наслаждалась отличным здоровьем, путешествовала и начинала новую работу, когда у нее появились странные симптомы во время еды.

Об этом сообщает TODAY.com.

В конце 2017 года женщина впервые почувствовала "ужасную боль", когда ложила еду в рот.

"Если вы едите что-то кислое, и это вызывает чувство покалывания в задней части челюсти – у меня тоже было так, но тогда боль пронизывала мое лицо, как паутина", — рассказала 52-летняя Буфорд.

Женщина работает администратором медицинского центра Вирджиния в Канзас-Сити. Поскольку это работа в области здравоохранения, Никки пыталась выяснить причину своей боли. Она подумала, что это могла быть тройчатая невралгия – хроническое болевое расстройство, включающее внезапную и сильную боль в лице.

Буфорд посетила невролога, но это не помогло. Затем она посетила стоматолога, который сказал, что задние зубы женщины сдвигаются, и посоветовал удалить задний моляр. Казалось, это сработало, и таинственная боль на время исчезла. Но примерно через месяц боль вернулась с удвоенной силой.

В начале 2018 года Буфорд была на кухне со своим мужем, когда он попросил ее отведать то, что готовил.

"Я пошла попробовать, и он сказал, что только увидел, как у меня закатились глаза. Потому что боль была такой невыносимой, что потеряла сознание", – говорит Никки, описывая боль, распространяющуюся от правой стороны ее головы до левой.

"Я могу вам сказать, что это было хуже всего, что я когда-либо чувствовала в своей жизни", — отметила женщина.

Она помнит, как ее муж сказал: "Что-то действительно не так".

Постоянное подергивание глаз

Буфорд прошла компьютерную томографию, а затем биопсию тонкой иглой и МРТ, но диагноз все еще был неясен. Потом, когда она посещала хирурга, тот заметил, что правый глаз женщины дергается.

Буфорд говорит, что этот глаз начал непрерывно дергаться до такой степени, что у нее затуманилось зрение. Это сопровождалось головной болью, которая переходила от задней части черепа к передней. Это было так больно, что не позволяло ей спать ночью.

"(Врач) заметил это, потому что увидел, как мое лицо скривилось от боли. Он сказал, что сейчас ему нужно сделать операцию, потому что боль ненормальная. Это может быть признаком рака", — вспоминает она.

В апреле 2018 года в Никки диагностировали аденоидно-кистозную карциному 4 стадии – редкую форму рака, обычно развивающуюся в слюнных железах головы и шеи. Глаз женщины дергался, потому что рак в слюнной железе поднялся до нерва, контролирующего веко.

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Апрель – месяц борьбы с раком головы и шеи. Это собирательное название для болезни, которая может начаться в носовых пазухах, носе, рту, горле и железах, производящих слюну.

По данным Национального института рака, рак головы и шеи приходится почти на 4% всех раковых заболеваний в США. Лечение может изменить вид пациента, то, как он разговаривает, ест, жует, проглатывает или дышит.

По данным Кливлендской клиники, только у около 1200 человек ежегодно диагностируют аденоидно-кистозную карциному – тип рака, который был у Буфорд. Врачи не знают, что вызывает эту болезнь или какие факторы риска.

"Я чувствовала себя изуродованной"

Никки перенесла операцию по удалению опухоли в мае 2018 года, и это была одна из многих процедур, которые ей пришлось перенести с того времени.

Врачи установили женщине золотую гирю на правое веко, чтобы оно закрылось, ведь уже не имело этой функции. Буфорд также прошла лучевую терапию.

Операция изменила лицо и речь женщины.

"Дошло до того, что я не хотела выходить из дома, потому что чувствовала себя такой изуродованной. В те первые полтора года мне действительно хотелось сдаться… (но) я боец и собираюсь продолжать двигаться дальше", – поделилась Никки.

Никки перенесла операцию по удалению опухоли, которая изменила ее лицо и речь/Фото: Никки Буффорд

Позже ей сделали пересадку кусочка грацилиса – когда хирург вынул мышцу из ноги женщины и поместил ее на лицо, чтобы восстановить мышцы улыбки и улучшить речь пациентки.

Летом 2023 года у Буфорд будет больше процедур, и она говорит, что большинство людей не понимают последствий того, что происходит после рака.

Женщина через день занимается трудотерапией и принимает 14 разных лекарств. Еда, которую она употребляет, должна быть мягкой и нарезанной очень маленькими кусочками.

Этот вид рака может давать метастазы в легкие, поэтому Никки регулярно проходит сканирование. Она до сих пор чувствует сильную боль.

Но Буфорд благодарна за помощь в распространении осведомленности о болезни с Альянсом против рака головы и шеи. Женщина благодарна и за поддержку со стороны своей семьи, особенно мужа.

Симптомы рака головы и шеи

Предупреждающие признаки зависят от того, где начинается рак. Вот некоторые из возможных симптомов:

Рот: белая или красная язва, которая не заживает на десне, языке или слизистой полости рта; отек челюсти, кровотечение.

Задняя часть рта: проблемы с дыханием или речью, пережевыванием или проглатыванием пищи; постоянная боль в горле.

Носовые пазухи и носовая полость: закупорка неочищающихся пазух, носовое кровотечение, головные боли, боль и отеки вокруг глаз, боль в верхней челюсти.

Напомним, женщина, у которой врачи диагностировали якобы ангину, вовремя обнаружила у себя лейкемию с помощью Google.

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