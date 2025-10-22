Поднялся из гроба: мужчина устроил неожиданность на похоронах

Похороны. Иллюстративное изображение / © Freepik

Бывший ветеран ВВС Индии Мохан Лал инсценировал собственную смерть, чтобы узнать, сколько людей придет на его похороны.

О таком «социальном эксперименте» 74-летнего индийца сообщило издание Daily Star

Этот случай произошел в деревне Кончи в индийском округе Гая.

Тело «покойника», которое неподвижно лежало в гробу под саваном, перевезли в крематорий в сопровождении сотен родственников и друзей, которые съехались в село, чтобы отдать ему последний долг.

Однако, как только похоронная процессия приближалась к крематорию, отец двоих детей поднялся и сообщил изумленной толпе, что он жив и чувствует себя хорошо.

Мохан Лал объяснил, что хотел увидеть собственными глазами, насколько люди уважают его и любят.

После его «воскрешения» в крематории сожгли чучело, после чего для присутствующих устроили пир.

Напомним, ранее в Бразилии произошел случай, который шокировал и семью, и врачей: в морге 90-летний мужчина, официально объявленный мертвым, внезапно начал дышать.