"Пододеяльник" или "пододеяло": как правильно на украинском

Многих украинцев мучает вопрос, как правильно говорить: пододеяльник или пододеяльник. Языковеды объяснили, что привычное слово является суржиком, поскольку у нас «одеяло», а не «одеяло». Есть два правильных соответствия.

О вариантах правильного перевода слова «пододеятель» рассказывает Рами Аль Шаера.

Одни языковеды придерживаются мнения, что обычное слово «пододеятель» — суржик. Это калькированный вариант русского «пододеяльника», который закрался в нашу речь еще с советских времен.

Логика объяснения проста: в украинском языке предмет, которым мы покрываемся, называется «одеяло», а не «одеяло». Поэтому, хотя слово «пододеятель» и прижилось, оно не отвечает нормам украинского языка.

Какие правильные соответствия

Исходя из этой логики, правильным словом следует считать «пододеяльник».

Также можно встретить давнее удельное слово «наволока». Его используют для чехла и на подушку (отсюда более привычное «наволочка»), и на одеяло.

Впрочем, языковеды не были бы языковедами, если бы в этом вопросе не было противоречия.

Другие эксперты уверяют, что в украинских словарях можно встретить слово «одеяло» с объяснением «то же, что одеяло». Также к нему есть синонимы и диалектизмы: коц, лижник, покрывало, укрывало.

Возникает вопрос: если есть «одеяло», то почему не может быть «пододеятелем»?

Какой вариант выбрать

Несмотря на споры, для большинства текстовых редакторов «пододеятель» — это ошибка, и они предлагают вариант «пододеяльник».

Поэтому правильнее использовать само слово «пододеяло» или, в зависимости от контекста, «наволока». Языковеды отмечают, что это не просто языковая мелочь, а важный шаг к очищению нашей речи от калек и русизмов.

