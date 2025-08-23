Подозрительная привязанность к смартфону: мужчина разоблачил то, что жена так старательно скрывала (фото)

Смартфон / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Житель США решил проверить, насколько его жена зависит от смартфона, но эксперимент обернулся неожиданным открытием.

Об этом пишет пользователь в Reddit.

Как все произошло

Муж сфотографировал телефон жены, а когда та ушла из дома, прислал снимок на ее смартфон. «Отправил жене фото ее телефона, чтобы она поняла, что забыла его дома», — написал американец на Reddit.

Реклама

Через несколько минут женщина вернулась, разыскивая свой гаджет. «А куда ты получила сообщение, а?» — спросил мужчина, намекая на курьезность ситуации.

Смартфон женщины / © reddit

Что оказалось на самом деле

Несмотря на шутливый характер проверки, автор сообщения признался, что подозревает жену в измене: она начала ставить пароль на телефон и часто исчезать «с подругами».

Реакция сети

Пользователи соцсетей активно поддержали мужчину:

«Шикарно сделали!»

«Кажется, версия ее предательства уже объясняет, чего она торчит в телефоне».

«Перед носом у вас измена. Пора разводиться».

Публикация собрала более 33 тысяч реакций и стала одной из самых обсуждаемых в сети на этой неделе.

Реклама

Напомним, в Бостоне из терминала международного аэропорта Логан вывели мужчину, который разделся догола прямо перед пассажирами, ожидавшими свой рейс. Событие шокировало очевидцев и мгновенно стало вирусным в соцсетях.

Инцидент произошел в терминале C: сначала мужчина остался только в красных боксерах, выполнял странные движения на полу, а затем снял и нижнее белье, стоя голым перед толпой.

Видео момента быстро распространилось по интернету. На записи видно, как он лежит на полу, поднимается на четвереньки, снимает боксеры, разводит руки и что-то неразборчиво говорит.

На место происшествия прибыли полицейские штата Массачусетс и задержали мужчину, который на тот момент снова находился в нижнем белье. За публичную непристойность в Массачусетсе предусмотрен штраф или заключение, однако пока неизвестно, какое наказание его ждет.