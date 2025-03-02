Подозрительный пол привел к тайному бассейну: невероятная история одной семьи

После обнаружения скрытого бассейна женщины узнали, что он был популярным местом для встреч в 80-х.

На окраине Северной Каролины, в старом фермерском доме, Даниэль и Донна случайно наткнулись на скрытую тайну. Находка, сделанная при ремонте, заставила их заново посмотреть на свое жилье.

Об этом пишет Newsweek.

В Северной Каролине мама и дочь переехали в новый дом, не подозревая, что под их гостиной скрывается что-то особенное. Во время ремонта женщины наткнулись на скрытый бассейн, который стал настоящей сенсацией.

"В ту ночь, когда мы переехали, у нас еще не было мебели, и мы заметили, что часть пола была другой. Она выглядела деревянной, но под ногами чувствовалась разница", – рассказывает Даниэль.

Когда женщины решили изучить это место, они сняли верхний слой покрытия и увидели контуры бассейна. Прошлые владельцы упоминали о нем, но семья была уверена, что его давно засыпали.

Оказалось, что бассейн до сих пор в хорошем состоянии. Его глубина достигает более 2 метров, а стены сделаны из качественной плитки. В то же время старые трубы и дренажная система нуждаются в ремонте.

Женщины начали искать информацию о прошлых владельцах дома. Оказалось, что этот бассейн являлся популярным местом для встреч еще в 80-х годах. Однако со временем владельцы решили сделать ремонт и просто закрыли его настилом.

Теперь Даниэль и Донна думают, что делать с этой находкой. Один из вариантов – полностью восстановить бассейн, другой – переделать пространство в подвал или зону отдыха. Независимо от решения открытие стало для них настоящим сюрпризом.

Напомним, в Киеве сотрудник банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов. В банке были шокированы дерзким воровством под прицелом видеокамер.

Читайте также: