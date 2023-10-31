Подпирала дверь сарая: найденную 300-летнюю скульптуру могут продать за миллионы (фото)

Скульптуре, которая использовалась для подпирания садового сарая в шотландской деревне, на самом деле 300 лет, и теперь ее можно продать за 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом пишет The Guardian.

"Бюст Бушардона" был обнаружен членом местного совета Максин Смит в 1998 году в промышленной зоне в селе Балинтори, Истер-Росс. Она подсчитала, что произведение искусства могло пролежать в сарае несколько десятилетий, прежде чем она наткнулась на него.

Позже бюст украсил Лувр в Париже и был оценен в 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Теперь члены местного комитета Истер-Росс в шотландском Хайленде собираются решить судьбу "Бюста Бушардона" и вопрос о том, продавать ли его.

Скульптура Эдме Бушардона / Фото: Highland council

Бюст члена парламента сэра Джона Гордона в 1728 году был создан Эдме Бушардоном — французским скульптором, известным своими неоклассическими статуями в садах Версальского дворца. Бушардон создал этот шедевр, когда сэр Джон находился в своем "Гранд-туре" по Европе, во время которого он некоторое время учился в Риме, Италия.

В настоящее время он принадлежит местному Фонду общего блага Инвергордона, который может извлечь выгоду от продажи. Первым шагом станут общественные консультации по предложению утилизации бюста в соответствии с Законом о расширении прав и возможностей сообщества (Шотландия) 2015 года.

Также будет выяснено мнение более широкого сообщества Инвергордона по продаже. В отчетах совета от 1931 года упоминается, что "провоста, полковника Маклауда и городского секретаря попросили посетить распродажу дома Kindeace и попытаться купить бюст Джона Гордона, который, как утверждается, является основателем Инвергордона, и предложить за него до 5 фунтов стерлингов".

Максин, выступая в 2016 году, сказала: "Я начала спрашивать совет, случившийся с мантией и цепями старого ректора, и один из советников Хайленда предложил мне пойти в этот сарай. Мне удалось получить ключ. Я нашла мантию и там был этот бюст, что просто подпирал дверь. Я вернулась в совет и сказала, что есть куча вещей, которые, похоже, стоят больших денег, и им нужно вывезти их на случай, если кто-то их украдет. Страховая команда вошла, и мы обнаружили, что она стоит очень много денег. Тогда она стоила около 200 тысяч фунтов стерлингов".

Продадут ли коллекционную скульптуру и за какую сумму, станет известно впоследствии.

Напомним, пара обнаружила послание в бутылке на пляже, но пришла в ужас от написанного. Мужчина и женщина, ожидавшие найти любовную записку, показали, что там было.

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