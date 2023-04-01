Подростка выгнали из самолета за жалобу на толстого соседа: как поступил парень

Пассажир выражал в салоне возмущение тем, что дородный мужчина "занял часть его сиденья".

Подросток заявил, что его выгнали из самолета после того, как он пожаловался на "ожиревшего мужчину", занявшего "добрую часть" сиденья.

Об этом сообщает Lad Bible.

Путешественник анонимно обратился к Reddit, чтобы рассказать об инциденте и узнать, соглашаются ли другие с тем, как он справился с ситуацией.

Парень объяснил, что совершал 12-часовое путешествие на самолете и заметил, что сидит рядом с мужчиной с лишним весом.

"Я (18 лет) ехал в родную страну. Во время моего второго стыковочного рейса, который также был самым длинным, поскольку он длился более 12 часов, я видел великолепное зрелище – дородного мужчину, занимавшего значительную часть моего места", – рассказал подросток.

"Я сам не маленький парень. У меня довольно широкие плечи, а рост около 190 см, поэтому полноценное сиденье уже было бы неудобным. Я рассказал бортпроводнице об этой проблеме, и она сказала мне, что место было оплачено этим человеком, страдающим ожирением, и рейс был заполнен”, – описал ситуацию путешественник.

Он не указал название авиакомпании, но добавил, что поинтересовался у бортпроводницы, как это возможно, что место "все еще отображается как свободное, если оно использовалось для чьих-то буквально роллов". Парень добавил, что "эта авиакомпания не была абсолютно ужасающей всего несколько лет назад".

Стюардесса назвала подростка "грубым". По словам парня, она удвоила усилия, чтобы его "выгнали из самолета". Однако путешественник получит компенсацию.

"Толстяк воспользовался случаем, чтобы назвать меня толстофобным дерьмом. Некоторые другие люди вокруг смотрели на меня. Я знаю, что они считают меня плохим человеком за это, но, с другой стороны, мне приходится платить за отсутствие дисциплины другого человека, а также за эту плохую систему бронирования авиакомпании. К черту, я бы предпочел, чтобы они позвонили мне накануне", – возмутился подросток.

Парень добавил, что персонал авиакомпании направил письмо-жалобу на него. Однако последствия этого – временный бан – в конце концов были отменены менее чем через час. В письме-жалобе говорилось, что пассажир грубо обращался с другими пассажирами и персоналом.

В комментариях под этой публикацией парня большинство пользователей не согласились с его поступком относительно дородного мужчины. В то же время большинство комментаторов указали, что именно поведение подростка было неприемлемым, а не поведение другого пассажира или авиакомпании.

Вот что писали люди в комментариях:

"Часто важно не то, что мы говорим, а то, как мы это говорим. Вероятно, это было бы совсем по-другому, если бы вы справились с этим иначе. Я знаю, что авиаперелеты могут делать людей идиотами, поэтому, пожалуйста, не будьте такими идиотами".

"Взрослей!"

"Честно говоря, я сделал бы то же самое. Чего они ожидали? А также, разве это жирофобия – хотеть сидеть на всем месте, за которое вы заплатили?"

"Ты жирофоб не потому, что хочешь чувствовать себя комфортно, а потому, что унижаешь кого-то и называешь ожирение отсутствием дисциплины (что также показывает, что ты не понимаешь науку об ожирении)".

Напомним, мужчина в самолете помочился на своего попутчика. Инцидент произошел в переполненном рейсе авиакомпании British Airways из Барбадоса в Хитроу.

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