Подросткам платили за сон, и ученые заметили неожиданный эффект: как это повлияло на оценки

Как длительность сна влияет на успешность: эксперимент с денежным вознаграждением / © Credits

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Американские исследователи выяснили, что финансовое поощрение за достаточное количество сна может не только заставить подростков дольше спать, но и положительно отразиться на их успеваемости.

Об этом пишут Daily Mail и The Conversation.

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В исследовании команды из Университета Питтсбурга приняли участие более 1100 студентов и школьников со средним возрастом около 19 лет. Части из них предложили вознаграждение в размере $5 за каждую ночь, когда они спали не менее семи часов. Продолжительность сна контролировали с помощью фитнес-браслетов.

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Эксперимент длился четыре недели. Участники, которым платили за сон, в среднем спали на 19 минут дольше каждую ночь, чем студенты из контрольной группы. При этом дополнительное время сна преимущественно появлялось благодаря тому, что они раньше ложились спать, а не позже просыпались.

Вероятность того, что участник будет спать минимум семь часов, выросла более чем на 25%.

В то же время исследователи зафиксировали изменения и в академической успеваемости. Средний результат студентов по американской четырехбалльной системе оценки вырос примерно на 0,08 балла. Некоторые преимущества сохранялись даже после прекращения выплат, причем участники продолжали спать немного дольше несколько недель после этого.

Исследователи отмечают, что их работа является первой, которая непосредственно демонстрирует, что увеличение продолжительности сна может улучшать академические результаты.

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По мнению авторов исследования, результаты показывают, что университетам следует обратить внимание на то, как созданная ими среда способствует или препятствует хорошим привычкам сна. Поздние вечерние сроки сдачи заданий и ранние занятия могут осложнить для студентов достаточный сон и как следствие — повлиять на их результативность.

Раньше мы писали, почему вы просыпаетесь разбитыми даже после 8 часов сна.

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