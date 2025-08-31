Подростки из Великобритании пешком преодолевают более 1600 км, чтобы помочь Украине: детали

Подростки идут пешком из Великобритании в Украину. Фото: Step2Ukraine

Трое 18-летних друзей из Уилтшира почти завершили пеший марафон от Великобритании до Украины, преодолев более 1000 миль (1609 км).

Об этом сообщило издание BBC.

Джеймс Маккарти-Гилл, Кайл Спринг и Адам Митчелл отправились в путь 29 июня от Солсберийского собора в Уилтшире. Сейчас они приближаются к польско-украинской границе и планируют завершить поход во Львове.

За время путешествия юноши собрали почти 15 тысяч фунтов стерлингов. На эти средства они планируют закупить продукты и средства гигиены, которые через благотворительную организацию Justin Ukraine Aid передадут детским домам в Харькове, Одессе и Виннице.

Большинство ночей путники проводили в палатках, а каждые несколько дней останавливались в небольших отелях типа «постель и завтрак», чтобы зарядить аккумуляторы и восстановить силы. По словам Адама Митчелла, преодоление дистанции было «чрезвычайно мучительным», однако самым большим вызовом стала психологическая выдержка.

Идея благотворительного похода возникла после того, как Кайл Спринг в мае 2024 года вместе с отцом посетил Украину, чтобы доставить помощь по случаю своего 17-летия.

«Видя трудности солдат в больницах, а затем улыбки на лицах детей, когда мы давали им такие вещи, как апельсины и бананы, это точно что-то изменило во мне. Я просто хотел помочь им, чем мог», — отметил Спринг.

Впоследствии он провел благотворительную велопрогулку, во время которой собрал еще 3000 фунтов стерлингов. Когда же предложил осуществить пеший поход, откликнулись только двое друзей — Маккарти-Хилл и Митчелл. Первоначальная цель юношей была собрать 10 тысяч фунтов, но усилиями им удалось превысить эту сумму.

Ребята планируют добраться до украинской границы до воскресенья, после чего организуют логистику путешествия внутри страны. Их возвращение в Великобританию запланировано на середину сентября.

