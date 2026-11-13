Подростки покупают препарат от рака ради дополнительных сантиметров: врачи предупредили об опасности

Лекарства. Иллюстративное изображение / © pexels.com

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Медики призвали родителей обратить внимание на опасный интернет-тренд heightmaxxing («максимизация роста»), в рамках которого подростки, преимущественно мальчики, экспериментируют с сильнодействующими препаратами для лечения рака мочевого пузыря. Юноши ошибочно полагают, что эти лекарства помогут им увеличить рост, хотя такой эффект не доказан, а побочные эффекты могут быть серьезными.

Об этом сообщает издание Unilad.

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Речь идет об эрдафитинибе (Erdafitinib), известном также как ERDA. Этот препарат применяется для лечения определенных форм рака мочевого пузыря. Он подавляет белок, участвующий в стимулировании роста опухолевых клеток, помогая замедлить развитие заболевания.

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Интерес к препарату среди подростков возник после того, как в интернете стали распространяться утверждения о том, что он якобы способен ускорять рост костей. Некоторые предварительные исследования действительно предполагали возможность такого эффекта, однако ученые не пришли к единому мнению относительно этих выводов. В то же время эрдафитиниб не одобрен для увеличения роста.

По данным издания Rolling Stone, один из 17-летних подростков по имени Зак приобрел препарат через Интернет, надеясь стать выше. За месячный курс он заплатил 300 долларов.

Парень утверждал, что за два года вырос на несколько дюймов, однако в ходе эксперимента столкнулся с сильной болью в суставах и носовыми кровотечениями. По его словам, он регулярно откладывал деньги из зарплаты, чтобы покупать новые дозы препарата.

Каковы последствия для здоровья

Врач службы неотложной медицинской помощи Стефани Видмер назвала распространение этой практики чрезвычайно тревожным явлением. Она подчеркнула, что препарат разрабатывался для лечения тяжелого онкологического заболевания, а его использование без медицинских показаний и под наблюдением специалистов может иметь опасные последствия.

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Среди возможных побочных эффектов эрдафитиниба — потенциально необратимое ухудшение зрения, повышение уровня фосфатов в крови и другие нарушения обмена веществ. Особое беспокойство у врачей вызывает тот факт, что препарат начинают принимать несовершеннолетние, организм которых еще находится на стадии развития.

«Никакие дополнительные сантиметры роста не стоят риска необратимого ухудшения зрения или других серьезных и потенциально неизвестных медицинских осложнений», — предупредила Видмер.

Она призвала родителей и подростков критически относиться к советам из социальных сетей и не рисковать здоровьем ради соответствия навязанным стандартам внешности.

Препарат не предназначен для увеличения роста

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые одобрило эрдафитиниб в 2019 году для лечения определенных форм рака мочевого пузыря. Его назначают пациентам, опухоли которых имеют определенные генетические изменения, связанные с геном FGFR3.

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Производитель препарата, компания Johnson & Johnson, в комментарии для Rolling Stone подчеркнула, что эрдафитиниб не одобрен для увеличения роста, а его безопасность и эффективность для этой цели не установлены. Также компания отметила, что препарат не имеет подтвержденных данных о безопасности и эффективности при применении у детей и подростков.

Напомним, что в мире набирает популярность необычное занятие — поиск ценных вещей на свалках возле магазинов. Люди находят там брендовую одежду, технику и даже еду.

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