Подростки сделали выпускное платье и смокинг из скотча и выиграли 10 тысяч долларов – фото

Американский конкурс стипендий Duck Tape Stuck at Prom объявил победителей 2023 года за лучший смокинг и платье на выпускной из скотча.

Об этом пишет Fox News.

В этом году выиграли по 10 000 долларов Карла Техеда из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и Ян Рохас из Тейлорсвилля, штат Юта.

Карла призналась, что процесс был очень сложным. На создание бело-розового платья 18-летней девушки во французском стиле ушло 120 часов и более 14 рулонов скотча.

Победительница конкурса Duck Tape Stuck at Prom / Фото: foxnews.com

Техеда имела всего около недели, чтобы создать платье, отметив, что оно начало процесс только в конце мая.

"Это было много проб и ошибок, поскольку лента – не самая простая вещь в работе", — сказала она.

Девушка набросала дизайн и приступила к раскрою, пытаясь соединить детали, добавляя хитроумные узоры к платью.

Эскиз платья Карлы / Фото: foxnews.com

Она призналась, что не смогла бы этого сделать без поддержки своей семьи и друзей.

Платье Карлы / Фото: foxnews.com

Этой осенью она поступит в колледж и сказала, что призовые деньги будут направлены на ее образование.

Со своей стороны Ян Рохас использовал 11 рулонов ленты и потратил более 57 часов на создание своего уникального костюма.

Победитель конкурса Duck Tape Stuck at Prom / Фото: foxnews.com

17-летний парень сказал, что это произведение было сложно сделать, но по мере того как он продолжал, становилось проще.

Его костюм чтит ацтеков и майю, которые в древности поселились недалеко от его родины, Сальвадора.

"Когда я узнал, что выиграл, меня переполняла радость", – вспомнил он.

Костюм Яна / Фото: foxnews.com

Рохас все еще думает о том, как он потратит свой приз в 10 000 долларов. Парень склоняется к поездке в Италию по программе наставничества.

Конкурс стипендий Stuck at Prom начался в 2001 году. Идея заключалась в том, чтобы наградить подростков за их творческие идеи и их воплощение в создании наряда для выпускного вечера из скотча.

С тех пор около 8000 учеников представили наряды для выпускного балла, и, по данным Duck Tape, бренд выделил более полумиллиона долларов в виде стипендий.

Напомним, пара съела острый перец и побила мировой рекорд из самого продолжительного "горячего" поцелуя. Супруги целовались более 15 минут.

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