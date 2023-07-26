Подростки сделали выпускное платье и смокинг из скотча и выиграли 10 тысяч долларов – фото

Они приняли участие в креативном конкурсе.
Американский конкурс стипендий Duck Tape Stuck at Prom объявил победителей 2023 года за лучший смокинг и платье на выпускной из скотча.
Об этом пишет Fox News.
В этом году выиграли по 10 000 долларов Карла Техеда из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и Ян Рохас из Тейлорсвилля, штат Юта.
Карла призналась, что процесс был очень сложным. На создание бело-розового платья 18-летней девушки во французском стиле ушло 120 часов и более 14 рулонов скотча.
Техеда имела всего около недели, чтобы создать платье, отметив, что оно начало процесс только в конце мая.
"Это было много проб и ошибок, поскольку лента – не самая простая вещь в работе", — сказала она.
Девушка набросала дизайн и приступила к раскрою, пытаясь соединить детали, добавляя хитроумные узоры к платью.
Она призналась, что не смогла бы этого сделать без поддержки своей семьи и друзей.
Этой осенью она поступит в колледж и сказала, что призовые деньги будут направлены на ее образование.
Со своей стороны Ян Рохас использовал 11 рулонов ленты и потратил более 57 часов на создание своего уникального костюма.
17-летний парень сказал, что это произведение было сложно сделать, но по мере того как он продолжал, становилось проще.
Его костюм чтит ацтеков и майю, которые в древности поселились недалеко от его родины, Сальвадора.
"Когда я узнал, что выиграл, меня переполняла радость", – вспомнил он.
Рохас все еще думает о том, как он потратит свой приз в 10 000 долларов. Парень склоняется к поездке в Италию по программе наставничества.
Конкурс стипендий Stuck at Prom начался в 2001 году. Идея заключалась в том, чтобы наградить подростков за их творческие идеи и их воплощение в создании наряда для выпускного вечера из скотча.
С тех пор около 8000 учеников представили наряды для выпускного балла, и, по данным Duck Tape, бренд выделил более полумиллиона долларов в виде стипендий.
Напомним, пара съела острый перец и побила мировой рекорд из самого продолжительного "горячего" поцелуя. Супруги целовались более 15 минут.
Читайте также: