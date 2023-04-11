Подростку подарили на 18-летие выигрышный лотерейный билет: на какую сумму он разбогател

Калифорнийский подросток начал взрослую жизнь, когда лотерейный билет, полученный в подарок на свое 18-летие, оказался выигрышным.

Об этом пишет upi.com.

Калеб Хенг сказал, что такой презент для него придумала его бабушка. Женщина подарила билет с соответствующим названием "Идеальный подарок" в первый день, когда внуку по закону можно играть в лотерею.

"Моя мама везла меня на рыбалку и по дороге я поцарапал его. Нам пришлось остановиться. Это был миллион долларов, а у меня еще даже не было удостоверения личности. Мы развернулись и пошли домой, потому что мне нужно было получить удостоверение личности перед тем, как я смог получить билет", — поделился миллионер.

Бабушка Калеба купила выигрышный билет на рынке Оазис в Терлоке.

Победитель поделился, что призовые деньги потратит на оплату обучения в колледже и инвестиции в будущее.

"Я очень взволнован! Я, конечно, не ожидал этого", — добавил Хенг.

Напомним, из-за загадочной болезни студенту сказали, что ему осталось жить неделю. Сначала она была диагностирована как кислотный рефлюкс, но впоследствии медики обнаружили, что это за заболевание.

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