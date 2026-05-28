18-летний Леон Скотт из шотландского города Эйр заявил, что в 2025 году объем продаж его бизнеса по перепродаже подержанной одежды достиг 560 тысяч фунтов стерлингов. Подросток рассказал, что начал зарабатывать еще в школе, продавая сладости на детской площадке.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам Леона, в 13 лет он продавал сладости одноклассникам, а уже через год начал перепродавать подержанную брендированную одежду через платформы Vinted и eBay. Сначала он зарабатывал около 25 фунтов в неделю и реинвестировал деньги в новые товары.

Леон рассказал, что покупал вещи брендов Moschino, Alexander McQueen и Versace, а затем перепродавал их дороже. Также он покупал обувь за 10-15 фунтов и продавал ее по цене до 40 фунтов.

До 16 лет, еще учась в школе, подросток, по его словам, продавал товаров примерно на 2-3 тысячи фунтов в месяц. Впоследствии он решил оставить учебу и заниматься бизнесом.

В начале 2024 года Леон начал проводить прямые эфиры на платформе Tilt — приложении для онлайн-аукционов в реальном времени. По его словам, первый стрим принес ему 65 фунтов в час. В 2024 году объем его продаж достиг 25 тысяч фунтов, а уже в 2025 году — 560 тысяч фунтов стерлингов.

По состоянию на 2026 год, как утверждает Леон, продажи уже приближаются к 400 тысяч фунтов. Сначала товар хранился в его спальне и в свободной комнате бабушки, а затем он арендовал помещение площадью 3000 квадратных футов.

Леон рассказал, что во время прямых эфиров продает от 30 до 60 товаров в час. Каждый аукцион стартует с 1 фунта стерлингов и длится 15 секунд. Самым дорогим товаром, который он продавал, стала новая куртка Moncler за 780 фунтов.

На деньги от бизнеса Леон уже побывал в Сингапуре, Таиланде и на Канарских островах, а также возил бабушку в Амстердам после того, как она позволила ему использовать свободную комнату для хранения товаров.

«Я понял, что не хочу выполнять никакую обычную работу, и я на самом деле не хочу, чтобы кто-то указывал мне мой рабочий график. С тех пор я никогда не оглядывался назад и просто доверял себе», — отметил Леон.

