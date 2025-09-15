- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1558
- Время на прочтение
- 2 мин
Подросток, которого признали мертвым после аварии, шокировал семью кашлем на собственных похоронах
Врачи говорят, что семья "неправильно поняла" медицинские термины, пользователи называют это "чудом".
В Индии жертва автокатастрофы, которую врачи признали мертвой, повлекла за собой шок и недоверие, когда на собственных похоронах начала шевелиться и кашлять.
Об этом сообщает SCMP.
19-летний Бхау Лачке из талуки Тримбакешвар в индийском штате Махараштра получил многочисленные тяжелые травмы в недавней автомобильной аварии.
Его доставили на лечение в частную больницу.
По словам семьи, после изнурительных усилий, направленных на его спасение, врачи сообщили им, что он находится в состоянии "смерти мозга" и "почти нет шансов на выживание".
Убитая горем семья начала готовиться к его похоронам.
Однако, как только церемония должна была начаться, тело Лахке внезапно подало признаки жизни, сначала легкими движениями, а затем несколькими кашлями.
Его драматическое "воскресение" ошеломило скорбных родственников и зрителей, которые быстро отвезли его в больницу для дальнейшего лечения.
Лахке остается в больнице в критическом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.
Инцидент быстро привлек широкое внимание и вызвал резкую критику со стороны семьи Лахке, которая обвинила больницу в том, что она поставила неправильный диагноз и ввела их в заблуждение, объявив о смерти его мозга.
Это также причинило им огромные эмоциональные страдания.
Руководство частной больницы предположило, что семья могла неправильно понять сложную медицинскую терминологию. Они, в частности, процитировали термин "смерть мозга", означающий необратимую потерю функций мозга, но не обязательно приравнивающийся к клинической смерти.
"Пациент был в критическом состоянии, и мы сообщили о его состоянии семье. Констатации смерти не было", - сказал представитель больницы, добавив, что они сотрудничают с официальными следственными органами по этому делу.
Дело находится в стадии расследования, и пока неясно, планирует ли семья подавать иск в суд.
"Мы думали, что потеряли его, но это похоже на чудо. Мы просто хотим, чтобы он поправился", - сказал Гангарам Шинде, один из его родственников, в интервью The Indian Witness.
Эта новость повлекла за собой бурное обсуждение в Интернете, многие назвали ее "медицинским чудом": "Это невероятно. Похороны означает, что он считался мертвым несколько дней", "Ему явно не суждено еще умереть. Его миссия в этом мире еще не завершена", "Настоящий вопрос в том, должны ли они все еще платить за похороны".
Напомним, жизнь врача-скептика кардинально изменилась после реанимации.