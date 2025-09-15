Подросток, которого признали мертвым после аварии, шокировал семью кашлем на собственных похоронах

Похороны / © pixabay.com

Реклама

В Индии жертва автокатастрофы, которую врачи признали мертвой, повлекла за собой шок и недоверие, когда на собственных похоронах начала шевелиться и кашлять.

Об этом сообщает SCMP.

19-летний Бхау Лачке из талуки Тримбакешвар в индийском штате Махараштра получил многочисленные тяжелые травмы в недавней автомобильной аварии.

Реклама

Его доставили на лечение в частную больницу.

По словам семьи, после изнурительных усилий, направленных на его спасение, врачи сообщили им, что он находится в состоянии "смерти мозга" и "почти нет шансов на выживание".

Убитая горем семья начала готовиться к его похоронам.

Однако, как только церемония должна была начаться, тело Лахке внезапно подало признаки жизни, сначала легкими движениями, а затем несколькими кашлями.

Реклама

Его драматическое "воскресение" ошеломило скорбных родственников и зрителей, которые быстро отвезли его в больницу для дальнейшего лечения.

Лахке остается в больнице в критическом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

Инцидент быстро привлек широкое внимание и вызвал резкую критику со стороны семьи Лахке, которая обвинила больницу в том, что она поставила неправильный диагноз и ввела их в заблуждение, объявив о смерти его мозга.

Это также причинило им огромные эмоциональные страдания.

Реклама

Руководство частной больницы предположило, что семья могла неправильно понять сложную медицинскую терминологию. Они, в частности, процитировали термин "смерть мозга", означающий необратимую потерю функций мозга, но не обязательно приравнивающийся к клинической смерти.

"Пациент был в критическом состоянии, и мы сообщили о его состоянии семье. Констатации смерти не было", - сказал представитель больницы, добавив, что они сотрудничают с официальными следственными органами по этому делу.

Дело находится в стадии расследования, и пока неясно, планирует ли семья подавать иск в суд.

"Мы думали, что потеряли его, но это похоже на чудо. Мы просто хотим, чтобы он поправился", - сказал Гангарам Шинде, один из его родственников, в интервью The Indian Witness.

Реклама

Эта новость повлекла за собой бурное обсуждение в Интернете, многие назвали ее "медицинским чудом": "Это невероятно. Похороны означает, что он считался мертвым несколько дней", "Ему явно не суждено еще умереть. Его миссия в этом мире еще не завершена", "Настоящий вопрос в том, должны ли они все еще платить за похороны".

Напомним, жизнь врача-скептика кардинально изменилась после реанимации.