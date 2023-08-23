Подросток на рыбалке вытащил из озера кошелек из 2000 долларов - фото

В США на озере Форест подросток рыбачил и вытащил из воды кошелек с деньгами.

Об этом сообщает WDAY-TV.

14-летний Коннор Халса был в шоке, когда обнаружил внутри 2000 долларов. Вместе с денежными средствами там была визитка. Вместо того чтобы забрать себе немалую сумму, парень разыскал владельца потерянного кошелька и отдал находку.

Подросток на рыбалке вытащил кошелек из 2000 долларов / Фото: WDAY News

Владельцем оказался фермер по имени Джим Дэнни.

Мужчина вспомнил, что пошел рыбачить на это озеро еще прошлым летом. В какой-то момент кошелек упал в воду. Дэнни не сознавал, что он потерял его, пока не стал искать деньги в комбинезоне, чтобы оплатить счет за отдых.

"Это худшее ощущение, которое у меня когда-либо было, потому что у меня не было ни копейки", — поделился фермер.

Недавно Джим приехал из Айовы в Мурхед, граничащий с Северной Дакотой, где он встретил семью Халса. Мужчина пытался дать подростку деньги, но Коннор отказался.

Коннор Халса и Джим Дэнни / Фото: WDAY News

"Будьте добрыми ко всем и отдавайте. Мы не работали усердно за деньги, а он это делал. Это были его деньги", – объяснил свою позицию подросток.

Напомним, парень нырнул в воду в поисках потерянного кольца, но обнаружил нечто жуткое. Ему посоветовали обратиться в полицию.

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