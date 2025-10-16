Подросток потерялся в джунглях на 10 дней: как он выжил

Джунгли

Невероятная история выживания, граничащая с чудом, произошла в Таиланде. 19-летний британский подросток, разыскиваемый более недели, нашелся живым после 10 дней одиночества в опасных джунглях. Его рассказ о том, как ему удалось выжить, шокирует даже опытных путешественников.

Об этом пишет Ladbible.

Все началось 27 сентября, когда 19-летний Лоуренс Сталлард Хонор скрылся. В последний раз его видели, когда он выходил из гостиницы. Его мать Гульнара, не находя себе места от тревоги, обратилась в полицию. Она боялась худшего, ведь ее сын, хоть и гений в компьютерах, был очень застенчивым и тихим парнем.

«Я боюсь, что он пообщался с людьми в интернете и его обманом заставили уехать в один из этих мошеннических центров в Мьянме, откуда людей не выпускают», — рассказывала сгоревшая женщина.

Эти опасения были небезосновательны, ведь регион известен случаями торговли людьми.

К счастью, самые страшные опасения не оправдались, но реальность оказалась не менее ужасающей. Как выяснилось, Лоуренс пытался пересечь границу с Мьянмой, но пришел на пропускной пункт, когда тот уже закрылся. Пытаясь найти другой путь, подросток заблудился в непроходимых джунглях. Десять дней он бродил по лесу, дезориентирован и одинок.

Чтобы не умереть от голода, юноша прибег к экстремальным методам — он ел муравьи и кору деревьев. Именно эта необычная диета помогла ему продержаться до спасения.

Остается загадкой, что именно подросток собирался делать в Мьянме — стране, где идет гражданская война и царит беззаконие после военного переворота. Его наивная попытка пересечь границу могла закончиться трагически, даже если бы он не заблудился.

11 октября, полностью истощенный, Лоуренс случайно наткнулся на местный храм, где его и нашли сотрудники спасательного фонда. Парня передали полиции, которая и сообщила радостное известие родителям. В конце прошлой недели семья наконец-то смогла обнять своего сына, чье опасное происшествие, к счастью, закончилось хорошо.

