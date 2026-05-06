Подросток, пропавший на шесть лет, ошеломил заявлением о своем «похищении»

Британец Алекс Бетти, который в детстве пропал без вести после поездки в Испанию с матерью и дедушкой, впервые публично рассказал о жизни годы постоянных переездов. Теперь 20-летний парень говорит, что никогда не считал себя похищенным.

Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на новый документальный сериал BBC Three «Похищенный моей мамой», премьера которого состоится в следующую среду.

Алекс Бетти исчез после того, как его мать Мелани Бетти, которая не была его законным опекуном, забрала его в заранее согласованную поездку в Испанию. После этого семья перестала выходить на связь и начала вести кочевой образ жизни на юге Франции.

По словам самого Алекса, они постоянно переезжали, жили в фургонах и домах в горных районах, вдали от населенных пунктов. Он также рассказал, что с 11 лет не посещал школу.

В трейлере к документальному сериалу 20-летний Алекс говорит: «Раньше говорили, что это классифицируется как похищение, но это не похищение, потому что она моя мама. Для меня это не история, для меня это моя жизнь».

После исчезновения мальчика британские правоохранители начали международное расследование, однако годами не могли установить его местонахождение. В декабре 2023 года Алекс неожиданно появился во французских Пиренеях.

Парня нашел французский водитель доставки Фабьен Ачидини. По словам мужчины, Алекс шел в темноте по дороге недалеко от Тулузы со скейтбордом. Сам Бетти позже рассказал, что перед побегом оставил матери и дедушке записку, в которой написал, что любит их, но больше не может так жить.

Он объяснил, что долго не решался уйти из-за страха, что его мать и дедушка могут попасть в тюрьму.

По возвращении в Великобританию он воссоединился со своей бабушкой и законной опекуншей Сьюзен Каруаной в Олдеме, что в Большом Манчестере.

В документальном сериале также показаны воспоминания следователей, которые годами пытались найти парня. Бабушка Алекса рассказывает о периоде, когда не знала, жив ли ее внук вообще.

После возвращения полиция Большого Манчестера открыла уголовное производство. Однако в январе 2025 года расследование прекратили, поскольку правоохранители пришли к выводу, что перспектив для уголовного преследования нет. Сам Алекс также заявлял, что не хочет, чтобы его мать или дедушка «попали в беду».

В одном из интервью после возвращения парень описал свою мать как человека, настроенного против правительства и очень увлеченного духовными практиками. По его словам, именно поэтому она хотела изолировать его от привычной жизни.

Сейчас местонахождение Мелани Бетти официально неизвестно. Ранее французские власти предполагали, что она могла отправиться в Финляндию.

