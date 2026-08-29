Подросток пять лет живет в пруду: что стало причиной (фото)

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16-летний парень из Индии утверждает, что последние пять лет вынужден проводить большую часть своего времени в пруду, поскольку вода временно облегчает невыносимое жжение кожи.

Об этом пишет Oddity Central.

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Несмотря на многочисленные обращения к врачам и целителям, причина его состояния до сих пор не установлена.

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Икбал Шейх из Муршидабада, штат Западная Бенгалия рассказал, что живет фактически в воде уже около пяти лет. По его словам, холодная вода помогает охладить кожу и уменьшить болезненное чувство жжения.

Юноша утверждает, что если он проводит слишком много времени вне воды, боль становится невыносимой. Именно поэтому большую часть дня он находится в небольшом пруду неподалеку от дома, погружаясь в воду примерно по шею.

История Икбала может показаться невероятной, ведь трудно представить, что человек способен годами проводить значительную часть жизни в пруду. Однако, по словам самого парня и его семьи, нахождение в воде стало для него способом хотя бы временно облегчить симптомы.

Икбал Шейх / © скриншот с видео

Семья Икбала рассказывает, что в последние годы они неоднократно пытались найти помощь. Подросток посещал больницы, а также обращался к самопровозглашенным целителям.

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Впрочем, ни один из них, как утверждается, не смог ни вылечить парня, ни установить точный диагноз.

Сам Икбал не знает, что именно повлекло его страдание. По словам подростка, он даже предполагает, что его состояние может иметь сверхъестественное происхождение. Парень убежден, что причиной его несчастья может быть «джин, фея или другое сверхъестественное существо».

Недавно история Икбала привлекла большое внимание в Интернете после того, как в Сети начали распространяться видео с ним. На кадрах 16-летний парень погружен в воду по шею и проводит время в пруду.

Видео вызвали активные обсуждения пользователей, которые пытались предположить, какое именно заболевание может вызывать такие симптомы.

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Несколько пользователей Reddit предположили, что описанные Икбалом проявления могут походить на симптомы редкого заболевания под названием эритромелалгия.

Эритромелалгия — редкое состояние, чаще всего поражающее стопы, хотя симптомы могут возникать и в других частях тела. Среди характерных проявлений заболевания – ощущение сильного жжения кожи и ее покраснения.

В то же время важно, что диагноз Икбала до сих пор не установлен. Предположение пользователей соцсетей не является подтверждением того, что у парня действительно есть эритромелалгия.

Причины возникновения этого заболевания также не всегда ясны. Некоторые специалисты связывают частные случаи эритромелалгии с генетическими факторами.

История Икбала наконец привлекла внимание Ананта Амбани, представителя одной из самых богатых бизнес-семей Индии. По сообщениям, он организовал перевозку подростка в Мумбаи.

Парню пришлось преодолеть около 2100 километров, чтобы добраться до города. Там Икбал должен пройти обследование у врачей, которые надеются наконец-то установить причину его состояния и подобрать соответствующее лечение.

После пяти лет поисков семья парня надеется, что медики в Мумбаи смогут выяснить, что именно вызывает его болезненные симптомы, и помогут ему вернуться к обычной жизни без необходимости постоянно находиться в пруду.

Напомним, 41-летний мужчина хотел остановить недержание мочи суперклеем. Известно, чем закончилось опасное самолечение.

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