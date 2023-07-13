Подросток с металлоискателем спас предложение на пляже: фото, видео

В Южной Каролине подросток, отдыхавший на пляже с металлоискателем, пришел на помощь, когда мужчина потерял кольцо.

Это чуть не сорвало предложение.

Полицейское управление Миртл-Бич сообщило в Facebook, что мужчина из Теннесси остановил офицеров и объяснил, что готовился сделать своей любимой предложение, когда понял, что кольцо упало где-то в песке.

Полиция приступила к поиску, во время которого местный житель услышал о происходящем и предложил свою помощь. 15-летний Исай Крекелер, приехавший в Миртл-Бич из Огайо, принес свой металлоискатель для поиска сокровищ и смог найти украшение менее чем через минуту.

Парень нашел обручальное кольцо на пляже и спас предложение руки и сердца / Фото: facebook.com/myrtlebeachpolice

Мужчина таки сделал предложение избраннице, которая согласилась выйти за него замуж.

Подросток сказал, что хочет всего одну награду от пары.

"Если у них будет сын, назовите его в мою честь", — сказал он в шоу Good Morning America.

Напомним, дедушка довел до слез предложением любимой, которую впервые встретил 60 лет назад. Он предложил ей стать своей женой прямо в аэропорту.

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