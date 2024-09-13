Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит (фото)

16-летний Эрик Килберн из города Гудрич, штат Мичиган, США, завоевал вожделенное место в Книге рекордов Гиннеса благодаря двум выдающимся особенностям – он является рекордсменом по самой большой ступни и ладони среди живых подростков.

Об этом говорится на официальном сайте.

Его ступни имеют ошеломляющие 34,30 см. Он носит американский 23 размер обуви (эквивалент 56-57 размера в Украине). Это значительно больше, чем средний размер обуви для взрослого мужчины, обычно колеблющегося от 42 до 43.

Ладони Эрика столь же необычны: размер 23,20 см – это самые большие руки среди живых подростков. Их размер значительно превышает средний показатель его возраста, который составляет 19,04 см.

Эрик Килберн / Фото: Guinness World Records

Впервые Эрик осознал свой исключительный размер в детском саду, заметив, что он "намного выше и больше своих друзей". С возрастом эта разница становилась все заметнее, и он вспоминает, что его большие руки и ноги неоднократно влияли на его повседневную жизнь. Подросток вспоминает, что он не мог купить обувь в магазине "где-то с пятого класса". Вскоре покупка перчаток тоже стала проблемой.

Не имея другого выбора, кроме как заказать ортопедическую обувь на заказ, стоившую более 1500 долларов за одну пару, мама Эрика Ребекка начала задаваться вопросом, не может ли его удивительный размер претендовать на мировой рекорд. Она подумала, что, возможно, если уникальные размеры Эрика будут признаны рекордом, это со своей стороны привлечет компании, которые захотят производить обувь, соответствующую его уникальным размерам.

С помощью и поощрением своей мамы и подруги семьи Кари Паттисон Эрик подал заявку на регистрацию своего рекорда, когда ему было 14 лет. Когда история Эрика получила огласку в Интернете, к ней присоединились такие крупные компании, как Puma и Under Armour. Компании предложили ему туфли и ботинки, изготовленные по заказу, что стало неожиданным, но желаемым изменением в его жизни.

Эрик Килберн / Фото: Guinness World Records

Оглядываясь на свое рекордное путешествие, Эрик вспоминает, что одной из лучших частей его рекорда было "общение с удивительными обувными компаниями и всеми людьми, которые пришли ему на помощь, когда ему нужна была обувь".

"Было очень круто видеть, как многие люди искренне заботятся о том, чтобы помочь другим", — говорит он.

Выделяясь на публике, Эрик часто обращает на себя внимание незнакомых людей, некоторые даже перешептываются за его спиной или смотрят на его необычный размер. Однако подросток научился ориентироваться во взглядах и вопросах. Он также обнаружил, что многих людей шокируют его размеры, и это любопытство привело к неожиданным разговорам с людьми.

Эрик Килберн / Фото: Guinness World Records

Когда Эрик не сосредоточен на учебе, он любит проводить время со своими домашними питомцами, играть с друзьями и исследовать новые места. Эрик увлекается спортом, и ему особенно легко даются баскетбольные и футбольные мячи. "В сочетании с моим ростом, я являюсь отличным блокировщиком для всех видов бросков в спортивных соревнованиях", — добавляет он.

Эрик Килберн / Фото: Guinness World Records

Кроме обычных видов спорта, Эрик также имеет несколько уникальных хобби, таких как ковка металла и работа с деревом, которыми он увлекается вместе со своим дедушкой.

Глядя в будущее, Эрик не скрывает своего желания отдавать и помогать нуждающимся. Он также надеется присоединиться к The Big Shoe Network – неприбыльной организации, основанной его матерью, занимающейся помощью людям, имеющим проблемы с поиском одежды и обуви своего размера.

"Я хочу помогать людям так же, как мне помогли, когда я в этом нуждался", — объясняет Эрик.

Эрик Килберн / Фото: Guinness World Records

Эрик также восхищается стойкостью и силой своей матери. Его связывает с мамой особая связь, и его вдохновляет ее способность заботиться о других, одновременно работая над достижением собственных целей.

"Она показала мне, что можно добиться всего, даже в трудные времена", – добавляет он.

В будущем Эрик стремится использовать свой титул рекордсмена для поддержки, обучения и вдохновения как можно больше людей.

Он хотел бы последовать примеру одного из своих кумиров, легенды баскетбола Шакила О'Нила, и использовать его платформы для помощи другим. "Это невероятный человек, на которого я очень равняюсь", — говорит Эрик.

Эрик Килберн / Фото: Guinness World Records

Обращаясь к людям, которые могут чувствовать себя не в своей тарелке из-за своих уникальных особенностей, Эрик дает несколько советов: "Выделяйтесь – это нормально. Не позволяйте негативу отвлекать вас от ваших целей".

Он также поощряет людей игнорировать злобные комментарии, хотя и признает, что это может быть трудно, напоминая, что те, кто пытается унизить других, часто несчастны.

Напомним, фермеры случайно вырастили самую тяжелую сливу в мире. Она побила рекорд, державшийся три года.

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