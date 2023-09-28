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Подросток шокировал, сделав 8 вращений скакалкой за один прыжок - видео

Подросток шокировал, сделав 8 вращений скакалкой за один прыжок - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
182
Время на прочтение
1 мин
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Подросток шокировал, сделав 8 вращений скакалкой за один прыжок - видео

Кирато Хитака / Фото: guinnessworldrecords.com

Он установил новый рекорд.

Японский мальчик попал в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 8 вращений скакалкой за один раз.

15-летнему Кирато Хитаке удалось выполнить очень сложную задачу. Соответствующее видео рекордмена появилось на официальной странице в Instagram.

Ученик совершил подвиг в спортзале средней школы Каваниси в Ямагуте. Ему удалось это сделать после примерно 20 прыжков.

Кирато увлекся скакалкой в 5 классе начальной школы. Он тренировался оставаться в воздухе как можно дольше, одновременно работая над скоростью вращения запястий.

Напомним, индиец с молниеносной скоростью выпил сок и установил новый рекорд. Известно, за сколько секунд он справился.

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Дата публикации
Просмотры
182
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