Подросток шокировал, сделав 8 вращений скакалкой за один прыжок - видео

Японский мальчик попал в Книгу рекордов Гиннеса, сделав 8 вращений скакалкой за один раз.

15-летнему Кирато Хитаке удалось выполнить очень сложную задачу. Соответствующее видео рекордмена появилось на официальной странице в Instagram.

Ученик совершил подвиг в спортзале средней школы Каваниси в Ямагуте. Ему удалось это сделать после примерно 20 прыжков.

Кирато увлекся скакалкой в 5 классе начальной школы. Он тренировался оставаться в воздухе как можно дольше, одновременно работая над скоростью вращения запястий.

Напомним, индиец с молниеносной скоростью выпил сок и установил новый рекорд. Известно, за сколько секунд он справился.

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