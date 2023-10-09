Подросток собрал из 143 000 игральных карт самую большую в мире конструкцию — фото, видео

15-летний подросток из Индии потратил 41 день, используя игральные карты, чтобы построить копии четырех зданий со своего родного города Калькутты.

Он побил мировой рекорд Гиннеса по самой большой конструкции из игральных карт, говорится на официальном сайте.

Завершенный проект Арнава Даги имеет длину 12,21 м, высоту 3,47 м и ширину 5,08 м.

Арнав Дага / Фото: guinnessworldrecords.com

Арнав сказал, что он использовал около 143 000 карт, чтобы построить копии Дома писателей, Шахида-Минара, стадиона Солт-Лейк-Сити и собора Святого Павла.

Арнав Дага / Фото: guinnessworldrecords.com

Подросток сказал, что его 41-дневный процесс замедлился, когда Шахид-Минар сделал то, чем известные карточные домики – упал.

"Было досадно, что так много часов и дней работы было потрачено впустую, и мне пришлось делать все заново, но для меня не было пути назад", — сказал он.

Арнав занимается сбором карт с восьми лет. Он начал относиться к этому серьезнее во время карантина из-за COVID-19 в 2020-м, поскольку у него появилось много свободного времени, чтобы заниматься своим хобби.

"Три года упорной работы и практики создания небольших конструкций улучшили мои навыки и внушили мне уверенность в попытке установить мировой рекорд", — сказал он. "Это безусловно ошеломляет, и мне кажется, что я живу своей мечтой, которую увидел еще в 2020 году. Для меня путешествие только началось".

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