Подросток угнал автобус и проехал 130 км, чтобы отвезти свою девушку в школу

Реклама

В Германии 15-летний подросток угнал автобус из автопарка и проехал около 130 км, чтобы отвезти свою девушку в школу в другой город.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в городе Висбаден. По данным полиции, парень утром проник на территорию транспортной компании, нашел универсальный ключ и сумел уехать на автобусе, не вызвав подозрений.

Реклама

Несмотря на то, что момент выезда зафиксировали камеры видеонаблюдения, работники автопарка решили, что транспортное средство взял один из водителей. Об исчезновении автобуса сообщили полицию только во второй половине дня после проверки персонала.

Благодаря GPS-системе правоохранители быстро установили местонахождение транспорта — в городе Карлсруэ, примерно в 130 км от места угона.

Патрульные остановили автобус и были удивлены, увидев за рулем несовершеннолетнего. Выяснилось, что он только что забрал свою 14-летнюю девушку из школы и направлялся назад.

В полиции отмечают, что пока что неизвестно, как подросток получил доступ к ключам и откуда имеет навыки управления таким транспортом.

Реклама

В настоящее время идет расследование. Парню уже инкриминируют воровство и управление транспортным средством без водительского удостоверения. К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал, а автобус вернули владельцам без повреждений.

