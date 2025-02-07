Подросток украла у мамы драгоценности на миллион, продала за копейки и купила себе бижутерию

Девочка-подросток украла и продала ювелирные украшения своей матери стоимостью миллион юаней (140 000 долларов США) всего за 60 юаней (8 долларов США), чтобы купить украшение для губ и серьги. Это произошло после того, как в Индии женщина обманом заставила мужа продать почку, украла деньги и сбежала с любовником.

Инцидент развернулся в Шанхае, когда мама по фамилии Ван обнаружила, что ее дочь-подросток по фамилии Ли продала ее украшения, стоимостью около миллиона юаней, за копейки, пишет SCMP.

Она сообщила об этом случае полиции. Расследование показало, что Ли, которая, как говорится, переживала "подростковый бунт", взяла вещи из дома, чтобы получить немного карманных денег. Среди украденных драгоценностей были нефритовые браслеты, бусы и другие украшения из драгоценных камней.

Однако, не зная их истинной стоимости, Ли приняла их за подделку и продала в магазин по переработке нефрита на местном рынке.

Драгоценные украшения, проданные девочкой / Фото: 163.com

"Я и не подозревала, почему она хотела их продать. В тот день она сказала, что ей нужны деньги. Когда я спросила, сколько, она ответила: "60 юаней". Я спросила, почему, и она ответила: "Я увидела у кого-то шпильки для губ, и мне показалось, что они прекрасно выглядят. Я тоже захотела такую", — рассказала Ванг полиции. "Она сказала, что шпилька для губ стоит около 30 юаней, и они дадут ей еще одну пару сережек за 30 юаней, поэтому вместе 60 юаней".

Получив уведомление, полиция оперативно отреагировала. Стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения, скоординировали свои действия с руководством рынка и успешно вернули проданные ювелирные изделия.

Напомним, заключенного штрафуют на $1000 ежедневно за отказ выдать месторасположение клада стоимостью $2 млн. Ученый-исследователь, превратившийся в охотника за сокровищами, разочаровал власть.

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