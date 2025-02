Подросток впала в самую длительную в мире кому: какими были ее последние слова (фото)

"Белоснежка Флориды" Эдварда О'Бара впала в кому на 42 года и скончалась. Стало известно, какие последние слова она сказала своей маме.

Как пишет Unilad, 3 января в 1970 году семья Эдварды отвезла ее в больницу в Майами, штат Флорида, после того, как 16-летнюю девушку "трясло и она испытывала сильную боль".

У подростка ранее диагностировали диабет и прописали пероральный прием инсулина, но болезнь гриппом и рвотой помешали лекарствам быть столь же эффективными. Это привело к тому, что сахар накопился в ее организме, и она потеряла сознание и впала в диабетическую кому.

Перед тем, как потерять сознание и оказаться в коме на 42 года, Эдварда, как сообщается, сказала своей маме: "Обещай, что не бросишь меня". На что ее мама ответила: "Конечно, нет, я никогда не брошу тебя, дорогая, я обещаю. А обещание есть обещание!".

И ее семья никогда не покидала ее, тщательно заботясь об Эдварде изо дня в день на протяжении многих лет. Родители читали ей, включали музыку, переворачивали ее каждые два часа, купали, давали инсулин и кормили через зонд – вплоть до их смертей в 1976-м и 2008 году соответственно, после чего эту заботу взяла на себя ее сестра Колин.

Мама Эдварды / Фото: YouTube/Kaye & Edwarda O'Bara

История Эдварды вдохновила в 2001 году на написание книги A Promise Is A Promise: An Almost Unbelievable Story of a Mother’s Unconditional Love and What It Can Teach Us и песни My Blessed Child.

Люди со всего мира приезжали в дом "настоящей Белоснежки", а обозреватель газеты Miami Herald Чарльз Уайт утверждал, что в 1983 году она проснулась и сказала "Привет" две ночи подряд, но больше никогда не разговаривала.

Ее сестра рассказала газете: "Она так много научила меня, и я говорю об этом сейчас – после того, как она была в коме. Она так много научила меня безусловной любви, что я не могу сказать, что имела ее раньше. Она научила меня терпению, которого я раньше не имела".

После 42 лет в коме Эдварда, к сожалению, умерла в 2012 году, о ее смерти сообщила ее сестра.

Эдварда и ее мама / Фото: YouTube/Kaye & Edwarda O'Bara

Колин написала: "Вчера, ухаживая за Эдвардой, я заметила, что она посмотрела прямо на меня и подарила мне самую большую улыбку, которую я когда-либо видела. Потом она закрыла глаза и присоединилась к моей маме на небесах".

Один из пользователей Reddit, обсуждавший ее жизнь, отдал дань уважения ей и ее семье: "Я не могу себе представить, как трудно так долго держаться за эту надежду, которая в итоге ничего не значит. Ничего, кроме сострадания к матери, никогда не прекращавшей любить свою дочь".

Напомним, недавно жертва автокатастрофы, потерявшая крошечную дочь, умерла после 33-летней комы. Итальянка ушла из жизни в возрасте 60 лет.

Читайте также: