Подросток забеременела в результате орального секса: исследование медиков

Медики зафиксировали уникальный случай, когда девочка-подросток забеременела в результате орального секса из-за странного стечения обстоятельств.

Об этом пишет Daily Mail.

Неназванная 15-летняя девушка из Лесото на юге Африки обратилась в больницу с жалобами на боль в животе, и только тесты показали, что она находится на девятом месяце беременности и вот-вот должна родить.

Врачи были шокированы, когда обнаружили, что у девочки нет вагинального отверстия – редкий врожденный дефект, который называется дистальная атрезия влагалища, что, по оценкам ученых, поражает лишь одну из 4 000-10 000 новорожденных девочек.

Это, в принципе, должно было бы сделать невозможным для подростка забеременеть без помощи таких технологий, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Это состояние также сделало невозможным ее роды через влагалище, и ее сына пришлось рожать путем кесарева сечения.

Озадаченные медики расспрашивали девушку о том, как она забеременела, и наконец узнали, что девять месяцев назад она попала в больницу с ножевым ранением в области живота сразу после орального секса.

Она рассказала медсестре, что на нее напал ее бывший, когда застукал ее во время полового акта со своим новым парнем.

Медики заявили в Британском журнале акушерства и гинекологии, что это привело их к выводу, что сперма, которую она проглотила, попала в ее репродуктивные органы из желудка из-за этих ножевых ранений, что привело к зачатию.

Но одного кусочка головоломки все еще не хватало.

Кислота, содержащаяся в пищеварительной системе, которая расщепляет пищу на питательные вещества для организма, обычно достаточно сильна, чтобы легко убить сперматозоиды. Однако медики считают, что сперматозоиды могли выжить из-за того, что девушка недоедала на момент удара ножом. Они объяснили, что недоедание может снизить кислотность пищеварительной системы, и это создало удивительную возможность для проглоченной спермы попасть в матку через ножевую рану.

Медики сказали, что последним доказательством, которое помогло исключить то, что они назвали "удивительнейшим зачатием", было то, что мальчик, родившийся с весом 2,8 кг, вырос похожим на своего отца, мужчину, с которым она была в интимных отношениях до нападения.

Дальнейшие интервью с девушкой показали, что она осознавала, что у нее нет влагалища после "неудачных попыток обычного полового акта", и поэтому предпочитала оральный секс.

Она также рассказала, что за несколько месяцев до родов была озабочена увеличением размера своего живота, но, поскольку у нее не было вагины, "не верила, что беременна".

Напомним, в животе новорожденного ребенка обнаружили близнецов. Очень редкое состояние случается лишь в одном случае на 500 000 родов.

Читайте также: