Подросток забыл родной язык после операции на колене: как феномен объясняют врачи

У юного пациента диагностировали синдром иностранного языка – чрезвычайно редкое состояние, задокументированное лишь в нескольких случаях во всем мире.

В Нидерландах 17-летний подросток получил необычный опыт после того, как очнулся от анестезии после операции на колене. Пациент неожиданно начал разговаривать на английском языке вместо родного голландского, он не узнал своих родителей и был уверен, что находится в США.

Об этом сообщает Live Science.

Медсестра, которая первой заметила, что пациент после пробуждения от наркоза разговаривает исключительно на английском, предположила, что он переживает состояние спутанности сознания, которое может возникнуть при выходе из анестезии.

Однако когда подросток, который изучал английский только в школе, не смог произнести ни слова на родном языке даже через несколько часов, медицинская команда обратилась к профильным специалистам.

У молодого человека диагностировали FLS (синдром иностранного языка) — редкое состояние, при котором пациенты внезапно и невольно начинают определенный период времени говорить на другом языке вместо родного. Невролог провел полное неврологическое обследование, но отклонений не нашел.

Через 18 часов после операции подросток мог понимать голландский язык, но все еще не мог на нем говорить.

На следующий день к нему пришли друзья, и вдруг он снова начал свободно говорить на родном языке. Поскольку возвращение к голландскому языку произошло спонтанно, врачи не сочли нужным проводить нейропсихологические тесты, электроэнцефалограммы (ЭЭГ) или другие исследования мозга.

Больной был выписан через трое суток после операции.

Что такое синдром иностранного языка

FLS встречается очень редко, в медицинской литературе описано только девять случаев. У большинства из них пациенты были белыми мужчинами, которые начали говорить на языке, изученном позже в жизни, не владея двумя языками в детстве.

Были уже случаи, когда синдром возникал после введения анестезии. Авторы отчета отметили, что влияние анестетиков на когнитивные функции, а также их постепенное выведение из центральной нервной системы может привести к пробуждению делирия.

Специалисты не уверены, является ли синдром иностранного языка отдельным состоянием или просто вариантом бреда пробуждения.

Авторы отчета подчеркнули, что этот синдром редко встречается у детей и считают, что они могут быть первыми, кто официально задокументировал случай FLS у подростка.

Напомним, на Тайване мама использовала фен, чтобы высушить влажную кровать своей новорожденной дочери, но случайно заснула, в результате чего девочка получила сильные ожоги на ногах, что привело к ампутации трех пальцев.

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