Подросток заработал $570 тысяч на лазейке в возвращении товаров

Онлайн шоппинг / © Pexels

В Китае подростка приговорили к шести годам лишения свободы после того, как он воспользовался лазейкой в политике возврата средств крупной Интернет-платформы и заработал сотни тысяч долларов незаконной прибыли.

Об этом пишет Oddity Central.

Речь идет о 17-летнем жителе Шанхая, имя которого не разглашается. По данным следствия, парень обнаружил серьезный недостаток в системе возврата товаров: в заявке на возмещение можно было указать фальшивый номер курьерской отправки и автоматически получить деньги, даже не возвращая товар продавцу.

Сначала схема могла показаться незначительной хитростью, но подросток быстро превратил ее в масштабную аферу. В течение нескольких месяцев он оформил около 11 900 фиктивных заявлений на возврат средств за фактически остававшиеся у него косметические товары. Получившуюся продукцию парень перепродавал на платформах по продаже подержанных вещей.

Прокуратура установила, что общая стоимость товаров, полученных таким способом, составила 4,76 миллиона юаней (около 680 тысяч долларов). После перепродажи подросток получил чистую прибыль в размере 4,01 миллиона юаней (примерно 570–574 тысячи долларов), в то же время сохранив полное возмещение Интернет-магазина.

По информации следствия, все незаконно полученные средства он потратил на дорогие смартфоны, брендированную одежду, видеоигры и развлечения для своих друзей. В конце концов, масштабные финансовые потери привлекли внимание платформы и правоохранительных органов, после чего его арестовали.

Китайские СМИ отмечают, что подросток получил относительно мягкий приговор – шесть лет тюремного заключения – из-за того, что на момент совершения преступлений он был несовершеннолетним.

