Подросток живет в поезде ради экономии: сколько он тратит денег в год

Он так живет почти два года.

Подросток живет роскошной жизнью всего за 10 000 евро в год, находясь в поезде.

Об этом он рассказал Business Insider.

17-летний Лассе Столли провел последние 18 месяцев, путешествуя на поезде по Германии. Он проводит 24 часа в вагоне, выполняя свою работу в окружении пассажиров.

Ласси ежедневно проезжает колоссальные 1000 км по шумным городам и поселкам на своем сиденье в поезде Deutsche Bahn. Но, несмотря на то, что мысль о жизни в поезде для многих из нас является адом, молодой немец всегда путешествует стильно и с максимальным комфортом.

Подросток живет в поезде ради экономии / Фото: instagram.com/lassestolley

Путешествуя в первом классе и отдыхая в специально спроектированных ночных поездах, подросток раскрыл код отсутствия счетов и жизни без стресса.

Единственные разы, когда Лассе в реальном времени испытывает необходимость спрыгнуть, это принять душ в общественных бассейнах или перекусить. Но одним из самых больших преимуществ его образа жизни в поезде является то, что он может выполнять свою работу, исследуя страну.

Подросток живет в поезде ради экономии / Фото: instagram.com/lassestolley

Являясь независимым разработчиком программного обеспечения и блогером, Лассе имеет полную свободу в своем рабочем времени. А благодаря бесплатному Wi-Fi на борту, которыми он пользуется, работа в буквальном смысле слова не может быть проще.

Лассе рассказал: "Я решил жить в поезде, когда мне было 16 лет. Школьные годы остались позади, и весь мир был открыт мне. Итак, летом в 2022 году я решил поддаться своей страсти к путешествиям, покинуть родительский дом и отправиться в огромное приключение. Первые месяцы были тяжелыми, и мне пришлось многое узнать о том, как все это работает. Все было иначе, чем я себе представлял".

Подросток живет в поезде ради экономии / Фото: instagram.com/lassestolley

Лассе считает, что с тех пор, как он приступил к своей амбициозной миссии и прожил жизнь своей мечты, он преодолел невероятные 500 000 км.

Подросток также рассказал, что его образ жизни стоит ему всего 10 000 евро в год, несмотря на то, что Лассе имеет право ходить куда угодно.

Основная часть его расходов – безлимитная годовая железнодорожная карта, что означает, что он может садиться и выходить из любых нравящихся ему поездов.

В недавнем сообщении в блоге, где Лассе подвел итоги своего 2023 года, он сказал, что "последние несколько месяцев были самыми напряженными за весь год". Объясняя, как устроена его жизнь в поезде, Лассе сказал: "Если мне хочется поехать на море, я утром сажусь на поезд на север. Если я стремлюсь к шуму большого города, то я ищу связь с Берлином или Мюнхеном. Или я еду экспрессом к Альпам и отправляюсь в поход. Ночью я сплю в движущемся поезде Intercity Express (ICE), а днем сижу за столом и работаю программистом в окружении множества других пассажиров. Мой дом – поезд".

Подросток живет в поезде ради экономии / Фото: instagram.com/lassestolley

Для 17-летнего парня одной из единственных проблем есть ограниченное пространство для багажа. Таскать с собой одну или две тяжелые сумки неудобно, поэтому Лассе всегда путешествует налегке – навык, который он приобрел с тех пор, как стал постоянным путешественником.

"Самое важное – это мой ноутбук и наушники с шумоподавлением, которые, по крайней мере, дают мне немного конфиденциальности в поезде", — сказал он. "Поскольку доступное пространство очень ограничено, приходится тщательно выбирать то, что вам действительно нужно. Это означает избавление от ненужных вещей и ограничение себя самым необходимым. Задача не накапливать все большее количество вещей — центральный компонент минималистской жизни. Особенно с рюкзаком вы быстро достигаете предела пространства".

Подросток живет в поезде ради экономии / Фото: instagram.com/lassestolley

Лассе нашел простое решение, позволяющее расслабиться и иногда справляться с хлопотами загруженных поездов. Он просто смотрит в окно и наблюдает за внешним миром, пока он путешествует на высоких скоростях, позволяя своей мысли бежать за собой. Однако, когда Лассе не путешествует на поезде, он исследует места, где оказался.

Одна из его главных целей в жизни — попытаться сделать как можно больше вещей в как можно большем количестве разных мест, поэтому жизнь в поезде для него идеальна.

Напомним, 21-летняя женщина живет, как щенок. Она гуляет на поводке и спит в клетке.

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