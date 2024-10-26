Подруги потратили на отпуск в Италии всего по 35 долларов: как им это удалось

Подруги устроили роскошный отдых в Милане за 35 долларов на билеты.

Две британки доказали, что для яркого путешествия не обязательно тратить большие деньги – они организовали 15-часовой отпуск в Милане, заплатив за перелет всего по 35 долларов с человека.

Об этом пишет Daily Star.

31-летние подруги Хлоя Гринвуд и Сенна Глигуи обнаружили, что билеты из Манчестера в Милан стоят дешевле, чем поездка на такси после ночных развлечений. Они вылетели в 20.30 и уже в 22.00 были в Италии.

"Это даже дешевле, чем пойти в ночной клуб — мы прекрасно провели время. Очень повезло, что погода была хорошей и мы могли посидеть на самых красивых мощеных улочках. Дома ничего подобного не чувствуешь", — рассказала Хлоя, работающая детским аниматором в Ливерпуле.

Подруги потратили на отпуск в Италии всего по 35 долларов/Фото: Chloe Greenwood

Несмотря на короткий срок пребывания, подруги успели насладиться полноценным отдыхом — посетили SPA-салон, попробовали традиционные итальянские блюда и напитки, в частности спагетти, тальятеле, пиццу, "Апероль" и лимончело.

Подруги потратили на отпуск в Италии всего по 35 долларов/Фото: Chloe Greenwood

Общий бюджет путешествия на одного человека составил 177 долларов, в том числе:

перелет туда и обратно: $35;

трансфер: $5;

завтрак (круассан, сок, капучино): $16;

метро: $2;

SPA: $195;

ужин: $54.

Напомним, американка Трейси Вербовски из Каукаулина в штате Мичиган рассказала, как ей посчастливилось выиграть в лотерею благодаря отмененному отпуску.

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