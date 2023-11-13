Подруги впервые встретились через 80 лет после ужасной "Хрустальной ночи" — фото, подробности

В США подруги встретились впервые за более чем 80 лет.

Об этом пишет nypost.com.

94-летняя жительница Нью-Йорка была 9-летней девочкой 9-10 ноября в 1938 году, когда нацисты разорили еврейскую общину в ее родной Вене, Австрия, во время вторжения "Хрустальной ночи", предшествовавшего Второй мировой войне.

Это событие разлучило Эвелин Конрад с ее подругой Рут Цимблер. Но сейчас эти двое воссоединились в Нью-Йорке.

Эвелин Конрад (справа) и Рут Цимблер (слева) / Фото: nypost.com

"Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" ознаменовалась убийством почти 100 евреев и разрушением множества синагог и еврейских предприятий. Это также ознаменовало первый массовый арест евреев исключительно на основании их религии — "мужчин и мальчиков вырвали из своих домов", вспомнила Цимблер, отец которой был среди них.

Во время погрома нацисты собрали около 30 000 евреев мужского пола в возрасте 13 лет и более для депортации в концентрационные лагеря, многие из которых были убиты.

"В то время мы не могли этого знать, но это было начало конца", — сказала Цимблер о нападении, в ходе которого нацисты ограбили дом ее семьи, "не оставив там ни подушки, ни одеяла".

Это был мир, далекий от прежней беззаботной жизни девочек, когда они посещали местный кинотеатр, принадлежавший бабушке Конрад.

Эвелин Конрад (справа) и Рут Цимблер (слева) / Фото: nypost.com

Через месяц после "Хрустальной ночи" родители Цимблер отправили ее и ее шестилетнего брата на первом в истории спасательном поезде Kindertransport в Нидерланды. Испуганные они нашли убежище вместе с другими еврейскими детьми в имении в Гааге, а затем спустя почти год отправились в бурную 10-дневную поездку на лодке в Хобокен, штат Нью-Джерси. Их родители сбежали из оккупированной нацистами Европы и вскоре после этого снова встретились со своими детьми.

Когда произошла "Хрустальная ночь", Конрад путешествовала со своим отцом-футболистом мирового класса по всей Европе. К тому времени, когда она вернулась в Вену в мае в 1939 году, ее школьные друзья были разбросаны, а ее любимый город был "ужасным". Она вспоминала, как спрашивала своего отца: "Если немцы победят, значит ли это, что они были правы в отношении евреев?". В сентябре в 1939 году официально началась война.

Через год она и ее родители прибыли в Америку на грузовом корабле.

Обе женщины вышли замуж и воспитали семьи в Нью-Йорке: Цимблер в Челси и Конрад в Верхнем Ист-Сайде. Цимблер получила степень бакалавра в Бруклинском колледже и работала в сфере розничной торговли, а Конрад окончила Стэнфордский университет и стала журналисткой, а затем в возрасте 76 лет получила юридическую степень в юридической школе Бенджамина Н. Кардозо в Университете Ешива. Сейчас ей 94 года, и она до сих пор работает.

Эвелин и Рут / Фото: nypost.com

Они думали, что никогда больше не увидятся после того, как нацисты разрушили их жизнь. Но в 2018 году Конрад заметила статью о 80-летии "Хрустальной ночи", в которой фигурировала Цимблер, и в конце концов нашла ее.

"Все думают, что это самая лучшая вещь после нарезанного хлеба", — сказала Цимблер о встрече со своей подругой. "Мы любим друг друга."

Напомним, женщина с двумя матками беременна девочкой в каждой из них. Она может родить детей с интервалом в несколько часов или даже дней.

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