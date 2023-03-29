Подруги забросали женщину яйцами и облили уксусом: что их так разозлило

В городе Сток-он-Трент в Великобритании две подруги ворвались в дом женщины: они забросали ее яйцами и пытались облить уксусом. Их разозлил спор в Интернете.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Лучшие подруги Лора Джонс и Эмили Райт пришли домой к своей жертве. Одна из нападающих забрасывала потерпевшую яйцами, другая пыталась залить в ее глаза уксус.

Однако тогда все не кончилось Эмили Райт снова вернулась и избила потерпевшую и плюнула в нее. Причиной агрессии женщин стал банальный спор в Интернете.

"Джонс била ее коленями по голове, а Райт наступала ей на ноги. Джонс также пыталась вылить бутылку уксуса ей в глаза. Они угрожали "разбить дом", зашли в гостиную и швырнули рамку от картины через всю комнату", — рассказала у судьи прокурор. Элизабет Пауэрс.

На суде подозреваемые раскаялись в содеянном. Судья Джулиан Тейлор присудил обеим женщинам 12-месячные общественные принудительные работы и запретительные предписания. Райт должна пройти 20-дневный курс реабилитационных мероприятий, а Джонс – 10-дневный курс реабилитационных мероприятий.

Напомним, скандальная певица голышом прыгнула к фанатам и избила микрофоном сладострастного мужчину.

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